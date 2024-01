Sisena derrota consecutiva

El Turó Peira es va emportar els tres punts del camp de l’Artesa de Segre en un partit en el qual els de Nou Barris van dominar el primer temps, creant ocasions clares de gol, però l’ordenada defensa de l’equip de la Noguera i el seu porter van evitar que el marcador es mogués abans del descans.

Per la seua part, els locals no van arribar a inquietar la porteria dels barcelonins en els primers 45 minuts.En el segon temps, l’Artesa va estirar les seues línies i va començar a pressionar els visitants, permetent-los tenir uns bons minuts i arribar amb perill la porteria rival. Tanmateix, el Turó Peira, amb un equip molt físic, es va defensar repel·lint el perill local. Però quan millor jugaven els lleidatans, dominant el centre del camp, van arribar dos contraatacs visitants, que van avisar del perill. En el segon, Cuervo va marcar de xut creuat (0-1) en el minut 86, sense que el porter local pogués fer res per evitar-ho. Al final, nova derrota de l’Artesa de Segre, la sisena consecutiva, que li fa perdre un lloc en la classificació i l’atansa perillosament a la zona de descens.