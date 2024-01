La Lliga s'escapa

La Lliga se li escapa de les mans al Barcelona. Se li escapa a cada jornada. El futbol és un joc d’errors, però el Barcelona porta aquesta màxima a límits superlatius. I ahir la seua fragilitat defensiva va tornar a condemnar-lo de nou, aquest cop davant del Vila-real (3-5), que el va noquejar en el temps afegit amb els gols de Morales i Sorloth. Un desbordat Xavi va anunciar després del partit que se n’anirà el 30 de juny (vegeu el desglossament).

Xavi, després que el VAR corregís un penal a favor, va mirar a una càmera i va dir: “És una vergonya”

En un duel absolutament imprevisible, el conjunt castellonenc es va avançar 0-2, el Barça va capgirar la situació en onze minuts i, quan el rival va tornar a anivellar el marcador, el VAR li va fer rectificar a Munuera Montero un penal assenyalat al 90 contra el Vila-real per mà de Comesaña, abans que arribés la punta de l’equip de Marcelino en l’afegit.Va sortir el Barça sabent que no tenia marge d’error després del triomf del Reial Madrid a Las Palmas i es va apropiar de la pilota des del xiulet inicial. Però de nou les seues bones intencions no es van traduir en veritable perill per a la meta de Jörgensen. El porter visitant va aparèixer en el primer quart d’hora per aturar un xut des de la frontal de Lamine Yamal i desviar-ne a córner un altre de Joao Félix. Aquest va ser el bagatge ofensiu blaugrana en 45 minuts, en una primera part plana, en què el Vila-real tampoc va incomodar el Barça, però va treure més rèdit a les seues escasses arribades. Totes van tenir Gerard Moreno i Sorltoh com a protagonistes. Al primer, el VAR li va anul·lar un gol al 22 per un fora de joc posicional del segon. I també va ser Gerard qui va rematar fluix a les mans d’Iñaki Peña al 35 i va fer el 0-1 sis minuts després.Vist el panorama, Xavi va decidir fer tres canvis al descans: Cubarsí per Christensen, Joao Cancelo pel jove Héctor Fort i Pedri per Romeu. Però Cancelo va treure malament una pilota llarga del Vila-real i Akhomach li va guanyar l’esquena per fer el 0-2, a porteria buida, després de driblar Iñaki Peña (54’).A l’hora de joc, va retallar distàncies el Barça gràcies a Gündogan, que va rematar a gol un mal control de Lewandowski (1-2). I vuit minuts després, Pedri va empatar (2-2) al rematar dins de l’àrea una gran jugada de Lamine Yamal. En la jugada següent, entre Bailly i Mandi es van fer un autogol a l’intentar impedir que Araujo rematés de cap una sacada de falta de Gündogan (2-3). Semblava que el Barça faria el quart i sentenciaria, però una nova pèrdua, aquest cop de Gündogan, va permetre al Vila-real armar una contra entre Morales i Sorloth que Guedes va convertir en el 3-3 al 83. Quan els blaugranes estaven de nou davant de la porteria visitant, Munuera Montero va assenyalar penal per unes mans de Comesaña dins de l’àrea, però el VAR va anul·lar la decisió, mentre Xavi cridava indignat a les càmeres de televisió: “És una vergonya”.En una demostració de rebel·lia ho va continuar intentant el Barça, amb Montjuïc entregat a l’èpica. Però Sorloth i Morales van sentenciar a la contra en uns altres dos errors defensius del Barça, que ara veu allunyar-se un altre títol, el de Lliga.

El Madrid es va servir d’una nova remuntada en el tram final del partit per emportar-se la victòria de Las Palmas (1-2) i mantenir viva la lluita amb el Girona per la primera posició a la Lliga. Els gironins visiten avui el Celta (14.00) obligats a guanyar després del triomf dels blancs. Vinícius (65’) i Aurélien Tchouameni (84’) van marcar en la recta final per remuntar el gol inicial de Javi Muñoz (53’). Va necessitar el conjunt blanc rebre un cop en forma de gol per reaccionar en la segona part, millorat amb els canvis d’Ancelotti, amb una pressió alta que li va permetre robar la pilota en camp rival i dominar el conjunt canari. Tampoc no li va faltar l’ajuda del VAR. Rodrygo li va donar una manotada al porter local i l’àrbitre li va perdonar l’expulsió i no va veure penal en una demolició al lleidatà Marc Cardona.

En altres partits d’ahir, Reial i Rayo van empatar 0-0 i el Betis va guanyar 0-1 a Mallorca.

Xavi: “El 30 de juny no seguiré, ho tenia decidit i és el moment”

Xavi va anunciar després del partit que deixarà la banqueta a final d’aquesta temporada, el 30 de juny. “Abans de les preguntes, voldria anunciar que el 30 de juny no continuaré com a entrenador del Barça. La situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Ho tenia ja decidit però crec que és el moment.” Xavi va tardar més d’una hora a sortir davant dels mitjans i va anunciar el seu comiat, però a final de temporada. “El club necessita un canvi de dinàmica, com a culer, pensant en el bé dels jugadors”, va dir després de perdre la Supercopa i la Copa els últims 10 dies. “S’alliberaran, estaran més tranquils. Ho donaré tot en els mesos que queden, encara podem fer una gran temporada i això ajudarà que la dinàmica canviï”, va afegir.

“Això no pot passar en un equip top”

Frenkie de Jong va lamentar els errors defensius comesos per l’equip. “No era un bon partit, però si estàs 2-0 perdent i en un moment vas 3-2 guanyant, no pots regalar aquestes coses. Al final perds el partit. Hem de millorar això, perquè no pot passar en un equip top. No pot ser que en una contra tinguin tant espai”, va valorar el neerlandès.s’haurà d’operar

Balde es perdrà el que queda de temporada

Alejandro Balde passarà per quiròfan per solucionar la lesió al tendó de l’isquiotibial de la cuixa dreta, que es va fer a Bilbao, segons va informar ahir el club blaugrana, per la qual cosa es perdrà el que resta de temporada. L’operació de Balde la farà a Finlàndia el doctor Lasse Lempainen, sota la supervisió dels serveis mèdics del Barcelona.

El Barcelona femení visita avui el Betis

El Barcelona femení visita avui el Betis (14.00) a la Ciudad Deportiva Luis del Sol. L’equip de Jonatan Giráldez, líder amb ple de victòries en Lliga F després de catorze jornades, arriba a Sevilla després de guanyar l’Eintracht Frankfurt (2-0) dijous i certificar l’accés a quarts a la Champions.