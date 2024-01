El Tàrrega torna a fallar

El Tàrrega continua sense saber guanyar a casa i va encaixar una altra derrota, aquesta vegada contra el Borges (0-2), en un altre partit per oblidar dels blaugranes. Els de les Borges van aprofitar, primer un penal transformat per Álvarez al minut 58 (0-1), i un bon contraatac culminat per Torrelles al 93 (0-2), per acabar emportant-se els tres punts.

Els locals van jugar una pèssima primera part. Per la seua part, el Borges va estar molt més inspirat i tan sols la falta d’encert en la rematada i la bona actuació del porter Oriol Cepero va impedir que els visitants, que van tenir fins a vuit clares ocasions de gol, sentenciessin abans del descans.El panorama va canviar en la segona part. El partit es va igualar i, quan semblava que cap dels dos equips no podria endur-se els punts, el penal assenyalat al minut 58 per mans d’un defensor va obrir el marcador i va tornar a desestabilitzar el xoc. El Tàrrega va passar a jugar els seus millors minuts i a dominar el joc, encara que sense poder superar en cap moment la ben organitzada defensa visitant. Ja en el temps afegit, una bona acció a la contra del Borges va acabar als peus de Torrelles, que no va desaprofitar l’ocasió i va marcar el definitiu 0-2.Després del partit, Fran Ríos, entrenador del Tàrrega es va mostrar molt disgustat i va dir: “Hem comès errors absurds que ens han condemnat davant d’un bon equip, i necessitem més qualitat per evitar que cada partit sigui una loteria.” Per la seua part, Jordi López, entrenador del Borges, va dir: “Hem estat superiors en la primera part, hem controlat bé en camp i hem sabut aguantar després del descans.”