Derbi desigual

El nou enfrontament entre el Girona i el Cadí la Seu, el quart l’últim mes, va tenir el mateix final que els tres anteriors. Derrota de l’equip lleidatà en un derbi que té monopolitzat el conjunt gironí. Ahir a Fontajau, l’equip que entrena Fabián Téllez va perdre per 83-56, una diferència de 27 punts, del tot excessiva perquè la que hi va haver a la pista no va ser tan gran. Al Cadí el va condemnar un parcial inicial d’11-0 que va ser una llosa la resta del matx, que va arribar al descans amb un 48-25. Les urgellenques van reaccionar al tercer quart, amb un parcial de 0-8, però no va ser suficient. El Girona va tenir molt encert en el tir i el Cadí va fallar moltes opcions sota cistella. Va tenir bones possessions, com demostra que només van perdre 20 pilotes per 25 del Girona, però el rebot va ser clarament local, 47-27, igual que l’encert des de la línia de tres punts –8 de 21 triples el Girona per 4 de 17 per al Cadí–. En tirs de dos, 54% d’encert local per 36% de les lleidatanes. Massa desigualtat.

L’inici va ser clau. Malgrat que el Cadí va sortir bé a la pista, va topar amb un demolidor encert de Tolo i Gardner, amb 4 punts de la primera i 7 de la segona, inclòs un triple que posava un inquietant 11-0 abans dels cinc minuts de joc i que obligava Téllez a parar el partit.Després del temps mort hi va haver reacció urgellenca, amb cistelles consecutives de Remenarova i Brown i dos tirs lliures de Ramette –la belga va firmar un gran partit–, que posaven un esperançador 11-6 a poc més de tres minuts per al final del període. Però un altre triple d’una inspirada Gardney obria una altra bretxa i dos últimes cistelles de Labuckiene tancaven el primer quart amb un 21-7 que mostrava els problemes del Cadí per anotar.El segon quart va fer la bretxa encara més gran. Dos cistelles inicials de Bertsch posaven el 25-7 que va contrarestar Júlia Soler amb un 2+1 (25-10), però la defensa del Cadí no trobava la manera de parar el joc ofensiu gironí i la diferència s’anava fent més gran i encara que al Cadí li van començar a entrar els triples –Palma, Soler i Brown–, el Girona seguia infal·lible i un últim triple de Laura Peña a falta de 20 segons va portar el matx al descans amb el 48-25 després d’un parcial de 27-18. El Cadí havia millorat molt el seu nivell d’encert, però també el Girona va elevar el seu.El tercer quart va començar molt bé per al Cadí la Seu, Dos cistelles de Remenarova i dos de Ramette i Leigha Brown van firmar un parcial de 0-8 que va obligar a parar el partit Roberto Íñiguez amb 48-33 en el marcador. L’esbroncada del tècnic va fer reaccionar les gironines, que van tornar la diferència als 19 punts amb dos cistelles de l’exurgellenca Etxarri (52-33). El Cadí, malgrat la diferència, no li perdia la cara al duel i Ramette i Remenarova tornaven a retallar (52-36), encara que de nou Etxarri castigava les seues excompanyes. Melgoza va aportar en aquest quart set punts, però malgrat que el Cadí va guanyar el parcial (16-19) el xoc arribava al quart final amb una diferència de 20 punts per al Girona (64-44).Tot just començar l’últim període el Girona es va quedar sense el seu temperamental tècnic, Roberto Íñiguez, que va veure la seua segona personal. Guri va anotar dos cistelles i semblava que podien tornar a reduir-se les diferències, però al Cadí se li va tornar a fer petita la cistella local i el Girona va sentenciar amb triples d’una altra ex, Laura Peña, i d’Ygueravide. Només faltava saber la diferència final, que va ser de 27 punts (83-56), encara que el Cadí no va merèixer tant de càstig.

“El càstig que hem rebut a la primera part ha estat excessiu”

Fabián Téllez, entrenador del Cadí la Seu, va lamentar que “el càstig que hem rebut a la primera part ha estat excessiu, no es correspon amb el que hem fet a la pista”. Per al tècnic, la diferència de 23 punts que hi havia a l’arribar al descans va ser decisiva. “Hem fet una bona segona part, però intentar aixecar vint punts davant del Girona és molt dur”, va valorar. Va destacar l’actitud de l’equip perquè, “malgrat la diferència, mai no han abaixat els braços i han lluitat fins al final. Aquesta és l’actitud i aquesta és la línia que hem de mostrar davant dels rivals de la nostra lliga”.