El líder Cajasur Priego deixa en blanc l'ENoLI Borges

L’ENoLI Borges, que només ha estat capaç de guanyar dos partits en les 14 jornades de Lliga que ha disputat, no va tenir ahir cap opció davant del líder de la Superdivisió del tenis taula estatal. El Cajasur Priego es va emportar la victòria amb un devastador 0-4 i només va permetre que l’equip de les Garrigues s’anotés dos sets. No sembla aquesta la temporada la que el CTT Borges pugui sorprendre els grans de la competició, com va demostrar ahir l’equip cordovès. L’equip lleidatà, guanyador de dos Lligues (2011 i 2022), no va poder plantar batalla a un rival que va vèncer amb molta autoritat, per mantenir-se al capdavant de la competició.

El primer dels encontres ja va ser un revés per al Borges. El suec Viktor Brodd poc va poder fer davant del portuguès Diogo Carvalho, que va sumar el primer punt per al seu equip amb un còmode 0-3. Els parcials també reflecteixen la superioritat del jugador de l’equip cordovès, 7-11, 7-11 i 4-11.El Borges tenia esperances d’igualar el matx amb Norbert Tauler, que està en un gran moment de forma i que va ser decisiu en la victòria aconseguida en la jornada anterior a Pontevedra (2-4), on va aportar dos punts per a l’equip. Però encara que va guanyar un set, també va cedir davant del seu rival, Carlos Machado, que es va imposar per 1-3. El primer set va ser molt igualat i va caure del costat del jugador de l’ENoLI Borges per 14-16. Però Machado es va adjudicar els tres següents amb solvència, amb parcials de 6-11, 8-11 i 6-11, per posar el 0-2 al marcador parcial. En el duel entre jugadors xinesos, reincorporat al club el mes passat, igual que Brodd, va esgarrapar també un set, però va perdre per 1-3 davant de Diogo Chen. El primer ser va ser per al jugador de l’equip andalús, 5-11; va igualar Chenkai a l’adjudicar-se el segon per 11-6, però el seu rival va guanyar els altres dos per 3-11 i 8-11, per posar el 0-3. Norbert Tauler tenia la pressió d’allargar el partit, però poc va poder fer davant de Diogo Carvalho, que es va adjudicar la victòria per 0-3, tancant el matx a favor del Cajasur Priego. Els parcials mostren la superioritat del portuguès: 3-11, 4-11 i 9-11. El pròxim partit serà el dissabte 10 a la pista del Collado Mediano.