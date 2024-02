Montse Tomé nega que rebés pressions per no convocar Hermoso

La seleccionadora de futbol femení, Montse Tomé, va negar ahir que el seu predecessor, Jorge Vilda, o algú de l’RFEF influïssin en la seua decisió de no convocar Jenni Hermoso en els seus dos primers partits al capdavant de la selecció i va assegurar que la van guiar criteris tècnics. Montse Tomé va explicar davant del jutge del cas Rubiales que va adoptar aquesta decisió per motius estrictament esportius i també a causa de la pressió mediàtica que existia pel petó no consentit que l’expresident de l’RFEF Luis Rubiales va fer a Jenni Hermoso després de guanyar el Mundial. Tomé va declarar ahir com a testimoni davant del magistrat a petició de l’anterior seleccionador, Jorge Vilda, un dels quatre que el jutge proposa asseure al banc per aquesta causa, en el seu cas per les pressions a què va ser sotmesa la jugadora perquè digués que el petó que li va fer Rubiales va ser consentit. Sí que va assenyalar Vilda com la persona que li va indicar que havia d’assistir a l’assemblea de la Federació el 25 d’agost del 2023, en què Rubiales va assegurar que no dimitiria. Ho va acabar fent dies després i està inhabilitat per la FIFA. Amb aquesta declaració, que el jutge va rebutjar practicar en un primer moment i va ser ordenada per l’Audiència Nacional, pretenia indagar en si la decisió de Tomé de no convocar Jenni Hermoso va ser imposada “per tercers” o va estar relacionada amb la negativa de la jugadora a firmar un comunicat conjunt amb Rubiales.