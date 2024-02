La ratxa s'acaba

L’ICG Força Lleida va posar ahir final a la ratxa de sis victòries consecutives contra un favorit a l’ascens com el Corunya (83-85), davant del qual no es va cansar de lluitar fins a l’últim segon malgrat no mostrar la versió més lúcida ni en defensa ni en atac. Els mals inicis de cada part van obligar a anar a remolc durant tot el partit als de Gerard Encuentra, que van reviure en moltes ocasions a base d’orgull i van estar a un pas de la gesta en els segons finals, quan van passar d’un 72-81 a un 81-84, que els va permetre somiar amb un triomf davant d’un Corunya que va patir, però va encadenar el vuitè triomf.

Des d’un inici, ambdós equips es van abonar a les possessions ràpides, amb molts tirs a les dos cistelles, encara que amb un encert molt baix. Malgrat això, el Corunya va trobar un parcial inicial de 0-5. L’equip lleidatà també ho intentava des de lluny, però va ser Krutwig qui va inaugurar el marcador des de la pintura (2-5) una vegada disputats dos minuts i mig. Huskic, el visitant més destacat, va contrarestar amb un triple a què, alhora, va respondre Villar amb un altre llançament de tres (5-8). La defensa local no va trobar la manera de parar el joc interior gallec, que va donar oxigen als visitants davant del seu baix encert exterior. Així va ser com Huskic es va elevar fins als set punts per ampliar l’avantatge del Corunya fins als set punts (9-16). Semblava que el Força Lleida acabaria els primers deu minuts amb un desavantatge considerable, després que Diagne fixés una màxima renda de vuit punts (9-17) a 45 segons del final, però Lobo i Vega, amb un triple sobre la botzina van reenganxar els d’Encuentra (14-17).La pausa no va refredar els lleidatans, que van arrancar amb cinc punts de sortida de Varela, que van donar la primera i única local (19-17). Diego Epifanio va parar el matx i va tornar a recórrer a la pintura per penalitzar el Força Lleida. Va aparèixer Diagne i, escortat per Burjanadze i Jakovics, van endossar un parcial de 0-10 que va tornar a deixar enrere els lleidatans (19-27). Sense ningú especialment encertat, els de Gerard Encuentra es van posar la roba de treball i, com al primer quart, van millorar amb el pas dels minuts per anar retallant fins a col·locar el 25-28 amb quatre punts seguits de Matulionis. El lituà va tornar a aparèixer amb un triple per deixar el partit a un punt de marge (35-36), que, passats els minuts, van ser tres amb una cistella final de Lundqvist (37-40), que ja avisava de cara al segon temps.La sortida del descans va ser demolidora, amb un parcial de 0-12 favorable al Corunya davant d’un Força Lleida incapaç de controlar el rebot i que es va veure ràpid a 13 punts (37-52). Simeunovic va tallar la sagnia i l’equip lleidatà va trobar de nou la cara al partit. Primer va abaixar la barrera dels deu punts i va ser llavors quan es va entonar Hasbrouck, amb els seus primers punts en joc, des de més enllà de la línia de tres, que van abaixar la diferència a cinc punts (51-56). Però llavors va començar el festival de faltes rigoroses a favor del Corunya (fins a quatre de consecutives) que va desesperar el Barris Nord i Encuentra, que va rebre una tècnica. Tanmateix, el Corunya no va aprofitar el regal i va anotar la meitat dels seus nou tirs lliures seguits (51-59). La distància fins i tot va baixar a sis punts gràcies a un triple de Vega que va activar el públic per a l’últim quart (55-61).El nivell defensiu local va pujar i Matulionis va atansar els d’Encuentra a tres punts amb un triple (58-61). En contrapartida, l’equip lleidatà va entrar en la bonificació a falta de sis minuts i el joc interior corunyès, primer amb Diagne i després amb Huskic, que va assolir els 15 punts, va tornar a penalitzar al conjunt lleidatà, que es mantenia amb vida gràcies a les cistelles que trobava Hasbrouck. Ell va anotar 13 punts a l’últim quart i va atansar a quatre punts els seus (70-74). A dos minuts, va arribar el torn de Kuath, que, en l’intercanvi de cistelles, va mantenir la distància amb una safata (72-76), però va fallar dos tirs lliures que van deixar el partit franc perquè el rematés Barrueta amb un triple (72-81) a falta d’1:30. El conjunt lleidatà no va desistir i va arribar a posar-se a tres (81-84) quan restaven 18 segons. El Corunya va perdre la possessió i va donar una última vida al Força Lleida. Tanmateix, Lobo va anar a la línia de personal, va fallar el primer tir i va deixar sense opció els lleidatans, que van acabar cedint per 83-85.

El tècnic de l’ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, estava, al finalitzar el partit, satisfet amb el treball del seu equip encara que va lamentar que “no hem pogut agafar el ritme habitual a casa”, però va criticar l’actuació dels àrbitres. “En un partit com aquest els àrbitres han d’estar al nivell i avui no ho han estat, però no és culpa d’ells. Veus les designacions arbitrals i ja saps que alguna cosa no anirà bé”, va dir visiblement enutjat. Va afegir que “en un partit d’aquest calibre no poden estar aquests tres àrbitres”, al·ludint al seu nivell.

Sobre el matx, el tècnic lleidatà va assenyalar que “l’inici del tercer quart ha estat tovíssim per la nostra part, amb poca energia i sense pressió, just el contrari del que havíem parlat en el descans”.Encuentra va continuar amb la seua anàlisi assenyalant que, tanmateix, “hem estat capaços de remar i tornar a ficar-nos en el partit, insistint i lluitant amb les nostres característiques”. No obstant, va dir ser conscient que “la falta d’encert contra aquests equips com el Corunya, es paga”.I referint-se de nou a l’arbitratge, va dir que “sabíem que seria molt difícil i no només per un tema de planificació del partit. Analitzo el prepartit i ja intuíem que alguna cosa no aniria bé. Em refereixo a l’arbitratge”, va concloure Encuentra.