El Vila-sana busca avui amb el Sant Cugat una nova victòria a la Lliga

El Vila-sana rep avui el Sant Cugat (13.00) amb l’objectiu de sumar una nova victòria a l’OK Lliga Femenina, que li permeti assegurar la tercera posició i com a mínim mantenir la distància respecte als dos primers, el Palau de Plegamans i el Gijón.

El tècnic, Lluís Rodero, desconfia del rival malgrat que ocupa la zona baixa de la classificació. “Li donem molta importància a aquest partit perquè encara que el Sant Cugat no està en una bona posició a la taula, ja veiem que tots estan extramotivats davant de nosaltres”, va explicar.Rodero, que té una jornada més la baixa de Laura Barcons, incideix per això que “hem de sortir molt concentrades, amb una bona defensa i sobretot hem de millorar l’efectivitat”, va valorar. “Juguem bé però no entra la bola. És veritat que es creen ocasions i tenim arribada però hem de millorar en aquest aspecte”, va afegir. L’equip, que després de la derrota a Fraga el 16 de desembre ha sumat 10 dels 12 punts que ha disputat –va empatar 4-4 a Cerdanyola–, està a 6 del líder, Palau de Plegamans, i a 3 del segon classificat, el Gijón.D’altra banda, dos jugadores de l’equip, Victòria Porta i Anna Salvat, van ser premiades ahir a la IX Gala del Patinatge Espanyol pel recent títol de Campiones d’Europa amb la selecció espanyola.Pel que fa al Grup Sud de l’OK Lliga Plata masculina, l’Alpicat, líder sòlid i invicte, visita la pista del CP Congrés, al barri barceloní de Sant Andreu (17.30). L’equip de Jordi Expósito no ha perdut cap partit, amb 11 victòries i 1 empat en les dotze jornades disputades, de manera que manté una renda d’11 punts sobre el segon classificat, el Lloret.