“L'equip necessita sumar ja de tres en tres”

El Finques Prats Lleida Llista afronta aquest migdia (12.00) un altre partit de màxima exigència davant del tercer classificat de l’OK Lliga, el Calafell dels exllistats Jepi Selva i Uri Vives, davant del qual buscarà la primera victòria de l’any i trencar així una ratxa negativa que només li ha permès sumar un dels últims dotze punts possibles. El tècnic, Edu Amat, és conscient de la situació en la qual es troben i confia a revertir-la a casa, on “hem de fer-nos forts, perquè crec que és el punt més feble que tenim”, va reconèixer.

L’equip ocupa l’antepenúltima posició, en zona de play-out, però a només cinc punts de la zona de play-off. “No volem enganyar ningú dient que no ens preocupa o no ens importa, esclar que és un lloc en el qual no ens agradaria estar, però dos victòries poden fer-te guanyar diverses posicions”, assegura. No obstant, tot passa per guanyar, i aquí va incidir Amat. “El nostre objectiu és sumar de tres en tres, perquè l’equip ja ho necessita per agafar una ratxa de quatre o cinc partits sumant que ens permetria fer un salt important en la classificació”, assenyala el tècnic llistat, que avui no podrà comptar amb Sergi Folguera per acumulació de targetes blaves. “És una baixa important, però l’equip és una pinya i intentem no dependre d’individualitats”, va apuntar el tècnic.

El del planter no podrà jugar per sanció, ja que contra l’Igualada va veure la cinquena targeta blava

El Lleida.net Alpicat va sumar ahir una victòria soferta (1-2) a la pista del Congrés, que feia cinc jornades que no perdia, per mantenir la seua immaculada ratxa d’imbatibilitat, amb dotze victòries seguides (només ha empatat un partit, el de la primera jornada).

Després d’un inici igualat i amb moltes imprecisions per ambdós bàndols, l’Alpicat va prendre el comandament i Zilken va obrir el marcador amb un tret des de la mitjana distància. Els de Sito haurien pogut sentenciar el duel amb quatre ocasions molt clares d’Arnáez, Joan Ramon Serret, Zilken i Vázquez abans del descans.Tot just iniciar-se la segona meitat, Arnáez va transformar el 0-2 i, de nou, l’Alpicat va tenir ocasions per liquidar el duel, però una pèrdua va permetre al Congrés escurçar distàncies. Dos minuts després, podria haver empatat el duel per una exclusió d’Arnáez, però Perpinyà no va encertar en la falta directa i els lleidatans van defensar la seua renda fins al final.“Ha estat una victòria soferta, però valoro molt aquests punts perquè l’equip continua sent molt ambiciós. A totes les pistes que anem ara ens trobem la millor versió de cada equip i hem d’igualar això, i de moment ho estem aconseguint”, va destacar el tècnic de l’Alpicat.