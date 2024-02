La cursa de 327 escales

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Alguaire celebrarà el dia 18, diumenge, la setena edició de la Sagrat Cor Trail, una cursa la peculiaritat de la qual són les 327 escales que s’han de superar per arribar al mirador del Sagrat Cor, al tram final del recorregut, i que la fan especialment selectiva, tenint en compte que els participants ja vindran de superar pronunciats ascensos i descensos, que desgasten les forces dels participants. La prova, que va ser presentada ahir a la Diputació i que aquest any forma part de la Lliga de Curses de Ponent, va comptar amb l’assistència d’alumnes de les Escoles Especials de la corporació provincial, que han elaborat part dels trofeus que són una representació del santuari.

Com en anteriors edicions, la sortida tindrà lloc a les 10.00 hores des del pavelló municipal i com ja és habitual, l’organització ha previst dos opcions, la carrera trail de 15 quilòmetres amb un desnivell positiu de 450 metres, i una caminada d’11 quilòmetres amb un desnivell de 150 metres. Les inscripcions ja estan tancades des de fa mesos amb 300 participants, 150 en cada especialitat.El director de la cursa i membre de l’Associació Lo Makot, Jordi Terrado, va explicar que el recorregut de la trail discorre en un 90% per senders i un 10% per pista. “Tot el recorregut va, íntegrament, per la Serra d’Alguaire, que es travessa en direcció a Rosselló, arribant fins a l’altura de Tabac, on s’han fet tres trialeres.” Uns setanta-cinc voluntaris vetllaran pel bon funcionament de la cursa, controlant, entre d’altres, els dos punts d’avituallament previstos per la trail, i l’únic de la caminada.Per la seua part, l’alcaldessa d’Alguaire, Immaculada Roca, va remarcar “la importància del suport del teixit comercial i associatiu d’Alguaire en l’organització d’aquest esdeveniment que és un dels més importants del municipi”. Finalment, el diputat Fermí Masot va assenyalar que “totes aquelles activitats que serveixin per potenciar la salut i el benestar de les persones haurien d’estar entre les prioritats de qualsevol administració”.