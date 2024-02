El Cadí reforça el seu joc interior amb Lydia Rivers

El Cadí la Seu va anunciar ahir el fitxatge de la pivot nord-americana Lydia Rivers, tal com va avançar SEGRE.com, per reforçar el seu minvat joc interior després de la important baixa a la pintura de Maggie Bair, que va tornar als Estats Units per motius personals, i la lesió de llarga durada de Montse Brotons, que li ha impedit tenir minuts des de l’inici de la temporada. Així, el club urgellenc apuntala el joc interior amb Rivers, que s’afegirà a Claudia Guri en la posició de cinc. La nord-americana, de 26 anys i 1,88 metres d’estatura, estava inactiva des del mes de desembre, quan es va desvincular del Bembibre al no poder recuperar-se d’una lesió de genoll que arrossegava des del novembre. Per això, el Cadí li va fer una revisió mèdica molt exhaustiva per comprovar si està plenament recuperada de la dolència que la va apartar de les pistes i la nord-americana va superar el test físic. Així, el conjunt de la Seu d’Urgell va procedir a incorporar-la i treballa perquè la jugadora pugui participar en el duel de demà davant del Gernika (19.30). En els seus sis partits amb el Bembibre –en el que suposava el seu primer pas pel bàsquet espanyol–, va destacar amb unes grans estadístiques, ja que va fer una mitjana d’11,2 punts, 6,7 rebots i 11,7 de valoració en 26 minuts. De fet, la lesió va arribar després de disputar el seu millor matx amb el conjunt lleonès, en una derrota davant del Ferrol (75-67), on va anotar 22 punts i va capturar 15 rebots. Abans de recalar al Bembibre i després d’acabar la seua etapa universitària a l’NCAA, la nord-americana va passar entre 2020 i 2022 pel Liepaja letó i el Connect Travel Duzce Belediye, de la Segona divisió turca, l’Spirou Ladies de Charleroi belga i el Rutronik Stars alemany. Rivers és la tercera jugadora del Cadí amb passat al Bembibre, després d’Anna Palma, que va arribar de l’equip lleonès a l’estiu, i Amber Melgoza, que hi va jugar la campanya 2021-22.