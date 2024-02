Compte enrere perquè Topuria pugui convertir-se en el primer campió espanyol d’arts marcials mixtes

detail.info.publicated agències / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lluitador hispanogeorgià Ilia Topuria es va veure les cares aquest dijous amb l’australià Alexander Volkanovski, a dos dies del combat que ambdós mantindran pel títol mundial de pes ploma de l’UFC, i va afirmar que el seu rival "ja està preparat per a la retirada". "Mira com ha vingut vestit, ja està preparat per a la retirada", va assegurar 'el Matador' davant de l’anomenat com 'The Great', que va aparèixer en sala de premsa disfressat d’ancià continuant així amb la burla cap a Topuria, que ha basat la seua performance aquests dies a mostrar-se com l’hereu al títol davant d’un "acabat" Volkanovski.

Per la seua part, l’australià va respondre amb sorna mentre l’espanyol insistia que no volia "interrompre els ancians". "Només m’estic divertint una mica, es tracta de controlar la situació. Cal fer-ho per la gent, perquè tothom ho apreciï, així que volia fer això en persona", va dir Volkanovski, que va arribar a simular com si s’estigués quedant adormit en la conferència de premsa. Mentrestant, Topuria va continuar amb el seu paper de brivall en aquesta compareixença i va ressaltar que dissabte acabarà amb l’australià "en el primer assalt". "Després de dissabte, canviaré el joc de les arts marcials mixtes", va asseverar.

No ho tindrà fàcil amb el públic, part del qual ja es va animar a assistir a aquest esdeveniment promocional a l'Honda Center de Anaheim (Califòrnia, EUA) i va mostrar el seu suport notablement a 'The Great'. "Estic acostumat a combatre amb tot en contra, després d’això la gent em donarà suport i lluitaré davant de tota la meua gent a Espanya. Això succeirà segur", va concloure Topuria.

Volkanovski (26-3) s’enfronta a la seua sisena baralla en defensa del títol de pes ploma d’UFC. Fins al moment es manté invicte en les 145 lliures i ha deixat victòries rotundes contra noms tan destacats com Yair Rodríguez, Max Holloway i Brian Ortega.

L’australià, nou anys major que l’hispanogeorgià, tindrà davant Topuria (14-0), que busca deixar una actuació que catapulti la seua carrera en una franquícia que ja ha dipositat altes expectatives a la seua figura. Contundent en els cops i amb grans habilitats de boxa, Topuria ja ha deixat triomfs memorables contra Josh Emmett, Bryce Mitchell i Ryan Hall.

Anomenat com 'el Matador', si aconsegueix imposar-se a Volkanovski es convertiria en el setè lluitador que es proclama campió de l’UFC arribant com a invicte en l’esmentat campionat, en una llista en la qual també apareixen Jon Jones, Kamaru Usman, José Aldo, Conor McGregor o el mateix Volkanovski. 'The Great' i 'el Matador' en combaten aquest dissabte 17 de febrer des de les nou de la nit local (05.00 GMT de diumenge) a l'Honda Center, un pavelló amb més de 18.000 seients d’aforament que acull els partits a casa de l’equip d’hoquei Anaheim Ducks.