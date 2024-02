Espectacle total de l’ICG Força Lleida contra l’Estudiantes

L’ICG Força Lleida va fer saltar ahir la banca amb la seua victòria incontestable, 93-79, contra el líder de la LEB Or, un Estudiants que demà podria perdre la seua privilegiada posició. Els de Gerard Encuentra van donar un autèntic espectacle ofensiu i defensiu davant de 5.700 espectadors a les grades de l’Espai Fruita-Barris Nord, la qual cosa suposa un nou rècord d’assistència en els dotze anys d’història del club, superant els 5.400 que van estar en la visita la temporada passada de l’Andorra, que també era líder llavors.

Miguel González i Juani Marcos van rebre un homenatge.Javi Enjuanes

L’ambient de partit gran es palpava ja des de molt abans de començar, amb les grades més poblades del normal per l’hora i un petit castell de focs artificials que la penya Nucli Bordeus va llançar a l’exterior del pavelló abans d’entrar i animar als seus, que van arrancar el partit llançats i desarborant a un Estudiants al que li va costar trobar el seu lloc. Amb una gran defensa i l’encert en el triple, amb dos sense error de Vega i un de 3 de Hasbrouck els lleidatans se’n van anar fins els 8 punts d’avantatge (13-5) en l’equador del quart.

La grada del Dragon Khan gairebé es va omplir, amb una assistència total de 5.700 espectadors, rècord en la història del club. - JAVI ENJUANES

Pedro Rivero va buscar la reacció a la banqueta i va posar en pista Carrera, que malgrat ser rebut amb aplaudiments en la presentació va ser xiulat cada vegada que tocava la pilota, i Ferrando. Però no va ser el veneçolà el que li va donar aire al quadre col·legial, sinó el jove base cedit pel València que, amb nou punts, va equilibrar el marcador al final del període (22-20). Malgrat l’ambient clarament en contra, Carrera va exhibir la seua qualitat i el seu primer triple de la nit va servir perquè Estudiantes prengués per primera vegada avantatge en el partit, encara que va ser una mera anècdota, ja que Varela, que s’enfrontava al seu exequip, va replicar també des de més enllà dels 6,75 per recuperar el comandament del partit.

Simeunovic va ser qui es va aparellar amb el veneçolà i per moments el va treure de les seues caselles. Sis punts seus consecutius van obligar a Rivero a demanar temps (31-28), però el Força Lleida, amb molt bona circulació de pilota i tancant bé el seu rebot va aconseguir recuperar sis punts d’avantatge (40-34), que van quedar reduïts a quatre al descans (42-38). La segona part va començar amb un triple de Vega, el seu tercer sense error de la nit que tornava a posar al Força Lleida set punts a dalt. Estudiants, que no estava gens còmode, va recórrer a la qualitat dels seus grans referents, com Larsen, que va començar a fer mal a la pintura. Troba, potser buscant la tercera falta de Wintering, el timó del quadre col·legial, va posar Villar a jugar al pal baix davant del nord-americà i el blaugrana es va lluir. Això, unit a l’encert de Simeunovic a la zona, on va anular Carrera amb tres cistelles seguides i un triple, el Força Lleida va mantenir la renda de set punts (63-56), reduïda a tres després d’un parcial darrer d’1-5 (64-61).

L'equip i la directiva van posar amb una pancarta a favor del sector agrari.Javi Enjuanes

Tot estava obert, però un petit incident de Sergio Rodríguez, que va provocar primer la tècnica per al seu entrenador i una altra per a ell en aplaudir una falta un minut després, va permetre al Força Lleida igualar la seua màxima renda, vuit punts (69-61), gràcies als tirs lliures de Brito i Lobo. Ells van ser els protagonistes del quart en dinamitar el partit amb els seus triples. Dos de seguits d’ambdós van situar un espectacular 78-63 a cinc minuts del final. Estudiants, amb Carrera intentant fer els seus números de forma individual, no va reaccionar i el conjunt de Gerard Encuentra va acabar emportant-se la victòria i l’average particular. Déu n’hi do.

Encuentra "Hem empès equip i afició tots junts"

El tècnic de l'ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, va voler en primer lloc “felicitar” els seus jugadors “per la victòria, per l'esforç, per buidar-se a la pista, i alhora agraeixo i felicito la nostra gent perquè ha estat una festa. Hem empès equip i afició tots plegats contra un molt bon equip. I ens ho hem passat molt bé jugant gràcies a ells”.

El tècnic lleidatà va insistir que “el Barris Nord et dóna una energia que t'encomana”. Sobre el partit va dir que “hem estat millors en molts trams, hem defensat bé, encara que és veritat que ens hem anat a la mitja part amb la sensació que era molt poc avantatge el que teníem perquè encara que estàvem jugant bé, fallàvem cistelles fàcils a prop del cèrcol i ells alhora ens contrarestaven amb cistelles de molt mèrit com un triple de Rakocevic”.

Encuentra va continuar explicant que “al tercer quart ha seguit la mateixa tònica amb un partit molt igualat i dos plans de joc molt definits. També hi ha hagut el moment de les tècniques, ens hem crescut i ha estat gràcies a l'afició. Han guanyat ells”.