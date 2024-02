L’Audiència de Barcelona comunica aquest dijous la sentència de Dani Alves

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Barcelona té previst notificar aquest dijous al matí la sentència del ‘cas Alves’ per la presumpta agressió sexual de l’exfutbolista del Barça a una jove el desembre del 2022 en una discoteca barcelonina. Dues setmanes després del judici, el tribunal notificarà a les parts i al mateix acusat la sentència. Estan tots citats a les 10 del matí al mateix tribunal. La notificació també inclourà la resolució a la petició que va fer la defensa d’Alves, que va demanar la llibertat del seu client en acabar el judici i fins que hi hagi sentència ferma, segons han avançat 'La Vanguardia' i 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN.

Alves s’enfronta a una pena de fins a 12 anys de presó, com demana l’acusació particular, per haver presumptament agredit sexualment una jove el lavabo d’un reservat de la discoteca Sutton la nit del 30 al 31 de desembre del 2022. Des del gener del 2023 està en presó provisional, tot i haver demanat diversos cops la llibertat. Ha tingut tres advocats i ha donat diverses versions dels fets, començant per dir que no coneixia la noia, dient després que era ella qui havia abusat sexualment d’ell, afirmant més tard que les relacions eren consentides i afegint al final que estava sota els efectes de l’alcohol. Mentrestant, la versió de la noia no ha variat gaire i diverses proves perifèriques corroboren