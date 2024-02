Dos punts vitals

El Rodi Balàfia Vòlei es va imposar ahir a casa contra el Sóller (3-2) en un partit igualadíssim, que es va haver de decidir en el cinquè set i al qual no li va faltar controvèrsia arbitral, a causa d’una mala comunicació entre els dos col·legiats. Al guanyar per només un set de diferència, el Balàfia suma dos punts que li permeten sortir del descens després que el Roquetes perdés ahir en la visita al líder Sant Pere i Sant Pau (3-0).

El partit va començar amb un Balàfia molt en forma, tant en atac com, sobretot, en defensa, i amb les idees molt clares. Els de Sergi Mirada volien refer-se de la dura derrota de dissabte passat davant del Roquetes (3-0), i es van valer de l’energia del Juanjo Garra per guanyar un set molt ajustat que se’n va anar als punts extres (28-26). En el segon, amb el marcador molt ajustat (21-23), es va lesionar el turmell el col·locador local, Gerard Orteu. Aquest fet, sumat a l’eficàcia dels balears en els punts finals, va beneficiar els visitants, que es van emportar uns molt disputats segon i tercer parcials (22-25 i 24-26).En el quart set, amb el marcador en punts extres (25-24), es va produir la polèmica arbitral. El col·legiat assistent va indicar falta en atac visitant per tocar la xarxa, però el jutge principal va indicar punt per al Sóller. Davant de les protestes de tot el pavelló, l’àrbitre va rectificar i, després d’una llarga discussió de més de 10 minuts amb el jutge assistent i els tècnics de taula, va donar el punt i el set per al Balàfia (26-24). El cinquè i últim parcial va ser totalment lleidatà, amb un Eddy espectacular, que va anotar vuit punts (15-11).L’entrenador del Rodi Balàfia, Sergi Mirada, va destacar “l’actuació d’Eddy, que ha tirat de l’equip, i la del grup, que ha cregut en la victòria”.