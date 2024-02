El Balaguer posa la directa i es col·loca líder

El Balaguer va sumar els tres punts davant d’un dels seus màxims rivals, l’Alpicat, que arribava com a colíder empatat a punts amb l’Agramunt.Els de la Noguera es van avançar en els primers minuts gràcies al gol de García, que va sorprendre Oliver.

Després del gol, el Balaguer va començar a dominar el partit i Peguero va salvar tota ocasió de perill dels visitants.A la segona part els locals es van quedar amb 10 després de l’expulsió de Pau, que va aprofitar l’Alpicat per buscar l’empat però sense fortuna, ja que Isaac va sentenciar per al Balaguer amb un segon gol per ser líders aquesta jornada.