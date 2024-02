Un balaguerí, campió del món

El balaguerí Lluís Pijuan es va proclamar aquest dissabte campió del món d’aigües obertes, en el campionat màster que s’està disputant a la ciutat qatariana de Doha. El nadador del CEN Balaguer, de 52 anys, es va penjar la medalla d’or en la prova de 3.000 metres de la categoria +50, amb un registre de 37:03.5, superant en tan sols dos segons l’italià Igor Piovesan i en gairebé dos minuts i mig l’alemany Michael Dieckmann, que el van acompanyar al podi.

Pijuan, que afrontava el primer campionat del món de la seua carrera, va reconèixer ahir a SEGRE que “per a res m’esperava aquesta medalla. El meu entrenador, que està més informat del rànquing mundial, sí que em va dir que tenia possibilitats de pujar al podi, però la veritat és que no hi comptava perquè aquí hi ha els millors de la categoria, i alguns exolímpics també”. El balaguerí afrontarà ara dos proves en piscina, els 400 i 800 lliures, que “són en les que m’he pogut inscriure per temps i disponibilitat laboral, que és el que ens passa als que ens dediquem a l’esport a aquesta edat, que és molt complicat de compaginar”, va asseverar.En el Mundial de Doha també competeix un altre lleidatà, Josep Farré, que l’any passat a Fukuoka va ser campió dels 3.000 metres d’aigües obertes en la categoria de més de setanta-cinc anys. Dissabte va repetir en la prova d’alta mar i va acabar en una meritòria quarta posició, a només vint segons del bronze. “Estic content perquè quedar el quart del món no està gens malament i amb un temps bastant bo, millor que al Japó”, va assenyalar Farré, que ara competirà en els 800 lliures.