Derrota contundent del Mollerussa a casa davant l'Hospitalet (2-5)

detail.info.publicated jordi argilés detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els de Jordi Cortés s'han vist superats per un Hospitalet que s'endú els tres punts amb més efectivitat que bon joc. Dos gols matiners en cada meitat han fet molt mal als del Pla d'Urgell en un partit marcat pel fort vent.

El partit no començava bé pel Mollerussa que rebia un gol al minut 8 en un servei de banda que Joan Domingo acabava marcant-se en pròpia porta. En la següent jugada Nico Magno treia el segon sobre la línia, tot i aquest inici advers els locals han anat entrant al partit. Arribades a l'àrea visitant que no acabaven amb rematades clares de gol per igualar el marcador. Quan se superava la mitja hora de joc el jugador que acabava d'entrar per part de l'Hospitalet, Sanku, substituint a Óscar Gómez per lesió, marcava el segon després d'anticipar-se al defensor en una centrada. Tot i el cop dur han arribat els millors minuts del Mollerussa que ha vist com retallava diferencies Jordi Pedrós al minut 46 en una jugada a pilota parada i com posteriorment Moró perdonava l'empat en l'última jugada de la primera meitat.

En la primera jugada de la segona part, després d'un servei de cantonada, Sanku amb l'ajuda del vent ha acabat marcant l'1-3 que deixava fred el Municipal de Mollerussa. Els de Jordi Cortés amb el pas dels minuts continuaven dins del partit i ha estat després dels canvis locals quan Moró no ha pogut finalitzar un dos contra un que ha tret bé el defensa de l'Hospitalet. Els del Pla d'Urgell han perdonat i, en canvi, els visitants al minut 72 feien l'1-4 a través de Montori que també acabava d'ingressar sobre el terreny de joc. El Mollerussa amb el partit cosa amunt ha donat minuts a Garrofé, jugador de la base, que ha marcat al minut 82 el seu primer gol amb el primer equip. L'alegria ha durat poc, ja que en el minut 86 Joan Domingo ha vist targeta roja després de fer un penal que ha transformat Alcover amb el definitiu 2-5.