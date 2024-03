Soteras, imputat

Els Mossos d’Esquadra van escorcollar ahir la seu principal de la Federació Catalana de Futbol (FCF), a Barcelona, per presumpte frau electoral. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l’actuació policial es va efectuar per la petició del jutjat número 2 de Sabadell en una causa secreta que investiga delictes de falsedat en document públic i privat, així com administració deslleial. L’escorcoll va acabar gairebé a les 9 de la nit amb el president de la FCF Joan Soteras abandonant la seu en qualitat d’investigat i amb les últimes unitats de Mossos carregats amb caixes i documents. La policia també va retirar el mòbil a persones relacionades amb el cas. Entre els investigats, a més de Soteras, hi ha el seu assessor, Álvaro Montoliu; el director general José Miguel Calle o el cap del gabinet de presidència, Alberto Prieto, que, a més, és president del Santfeliuenc.

Els comicis a la FCF es van haver de celebrar en dos ocasions, a causa de la impugnació realitzada el maig del 2022 per un dels candidats, que va denunciar irregularitats al cens electoral. Les eleccions es van repetir el febrer del 2023 per ordre del Tribunal Català de l’Esport (TCE).Després de les últimes eleccions, celebrades el 13 de febrer del 2023, Juanjo Isern, un altre dels candidats, va tornar a presentar una denúncia davant del TCE al·legant la inelegibilitat de Soteras i la resta de la seua candidatura al considerar que tots ells van exercir il·legítimament el càrrec durant bona part del procés electoral. Després que el TCE desestimés aquest últim recurs, Isern va denunciar el cas davant del TSJC.A més d’Isern, almenys una dotzena de clubs de futbol i futbol sala de tot Catalunya van presentar denúncia, entre els quals alguns de lleidatans com la presentada a la comissaria de Mollerussa per presumpta falsificació d’actes i suplantació de firmes, segons futbolcatalunya.com. Segons va poder saber aquest diari, almenys dotze clubs de Lleida haurien reconegut que apareixeria una firma que no correspondria amb la persona que va emetre el document. El delegat a Lleida i vicepresident de la FCF, Josep Maria Espasa, va declarar a aquest diari tenir “una tranquil·litat absoluta a l’espera del desenvolupament del procés”.

El Govern ja va instar que dimitís pel petó de Rubiales

Val a recordar que el Parlament de Catalunya i el mateix Govern ja van demanar la dimissió de Joan Soteras al mostrar-se molt tebi amb el petó no consentit de l’aleshores president de la Federació Espanyola Luis Rubiales a Jenni Hermoso, que fins i tot va justificar, encara que després va rectificar. El Govern va cridar primer a l’ordre Soteras, a qui va reunir amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, per demanar-li explicacions. Posteriorment, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va arribar fins i tot a demanar la dimissió del dirigent, afirmant que no era la persona “adequada” per exercir el càrrec per no haver tingut “la contundència ni les formes [davant de l’actitud de Rubiales], ni haver representat el sentir majoritari de la societat”. Fins i tot el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reclamar a Soteras més contundència contra Rubiales. D’altra banda, el president de la Federació Catalana de Futbol sempre es va mostrar tranquil al saber que el Govern no podia actuar en contra seu al ser la seua una entitat privada.