Lleida forma llançadors

“Tornem a tenir una fornada bona a Lleida”, explica satisfet David Rubio (Lleida, 6-2-1978), un entrenador que és tot un referent en el món dels llançaments i que, després de guanyar nombroses medalles en la seua època d’atleta, ha forjat al seu torn molts esportistes que han estat habituals en els podis de pes, javelina, disc i martell.

“Treballo amb un grup heterogeni, competeixen en diferents proves, són de diferents clubs, direrentes edats –el més més gran té 34 anys i el més jove, 14–, però a tots els uneix una mateixa passió, els llançaments i una mateixa pista, Lleida, bressol de llançadors”, explica, i recorda el que va ser el seu mestre i amb el qual va començar tot: “Als anys vuitanta, noranta i principis de la dècada del dos mil, Lleida va obtenir molt bons resultats en llançament gràcies al treball que va fer l’entrenador Marcel·lí Campayo”, de qui Rubio, internacional i que va competir amb el Barcelona, va ser el seu alumne més avantatjat.Fa cinc anys ja va aconseguir recuperar la tradició lleidatana de llançadors, però la pandèmia va acabar amb aquella fornada, “a més que en aquesta disciplina és difícil guanyar-se la vida i la gent acabada optant pels estudis o la feina”, explica. Ara treballa amb un grup de sis. “Vull crear un grup i que tingui futur”, subratlla. En aquest grup hi ha quatre atletes de l’Aldahra Lleida UA. Pol Rosell ja ha estat bronze català sub-16 en pes. Biel Bueria és subcampió de Catalunya sub-18 en pes. Jan Tomàs és campió de Catalunya sub-16 en javelina i ha guanyat nombroses medalles. Edgar Capdevila és el més veterà, amb 34 anys i ha tornat a entrenar-se després de ser en el seu dia campió de Catalunya absolut en martell.Però al grup també hi ha Lorien Buil, de l’Hinaco Monzón, que és l’actual campió d’Aragó sub-23 i subcampió absolut en martell, i Rubén Cruz, el més jove, amb 14 anys, del Fraga Baix Cinca, que compta amb el rècord d’Espanya sub-14 de llançament de pes i fa un parell de setmanes va ser medalla de bronze en el Campionat d’Espanya sub-16.“Per què venen a Lleida? Perquè en els seus clubs volen que els entreni jo”, afegeix Rubio, que està completant la formació per ser entrenador estatal, la qual cosa li permetrà entrar en el grup de tècnics de la Federació Espanyola d’Atletisme.

Afegeix que els seus atletes obtenen resultats “primer perquè ells ja tenen un talent, però de mi sempre s’ha dit que de tots els que entreno en trec alguna cosa”. Sense gàbia de llançaments, ara s’entrenen en una zona apartada de les Basses i el preocupa aquesta carència perquè Lleida ha d’acollir a l’estiu l’Estatal sub-16 d’atletisme.