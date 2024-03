Duel clau de l'AEM per al play-off

L’AEM encara avui (12.30/Lleida En Joc) un duel directe en la seua particular lluita pel play-off, amb la visita a l’Alabès, un acabat de descendir de la Lliga F que partia com un clar candidat a l’ascens però que es troba cinc punts per sota de les lleidatanes, que continuen marcant els llocs de play-off, en sisena plaça, malgrat portar cinc partits sense guanyar.

De fet, el conjunt vitorià no és el principal perseguidor de l’AEM, ja que entre tots dos equips, setè es troba l’Albacete, tres punts per sota del conjunt lleidatà quan queden sis partits de Lliga. Per això, Rubén López, tècnic aemista, va considerar que “per a mi és la seua final. Si no ens guanyen ho tindran molt difícil per ficar-se en el play-off i cal jugar amb la seua ansietat”.“Crec que sortiran amb nervis i ho hem d’aprofitar, ser pacients i intentar jugar amb un resultat ajustat fins als minuts finals per treure partit d’aquesta ansietat que tindran d’anar a guanyar”, va afegir el tècnic, content per tenir “tota la plantilla disponible per al tram final”, després que Evelyn ja s’hagi recuperat de la lesió a la mà, malgrat que va quedar fora de la convocatòria per haver fet “amb prou feines un entrenament” i s’uneix a María Cortés i Ana Recarte com a descartades.Rubén López també va considerar que “per situació classificatòria, és un partit molt similar al de l’Osasuna a nivell emocional (que va acabar amb derrota per 1-0 després d’una mala primera part)”. Així, l’entrenador va reconèixer que “és un deure meu intentar treure pressió a les jugadores, que gaudeixin del que fan, que ho estan fent molt bé, i surtin amb l’ambició que van mostrar aquell dia a la segona part”.Sobre l’Alabès, va destacar que “és un equip amb molts recursos, contundent enrere i amb velocitat a les bandes” i va reconèixer que espera un partit “més tancat que a la primera volta”, en el qual tots dos equips van tenir moltes ocasions malgrat el 0-0 final.