Dura derrota de l'ENoLI les Borges amb l'Alzira (0-4)

L’ENoLI les Borges Vall va patir ahir una dura derrota contra l’Alzira, 0-4, en un partit en el qual va acusar les nombroses baixes que tenia. L’equip de les Garrigues no va poder comptar amb Marc Duran ni amb el suec Viktor Brodd, que tenien compromisos als Estats Units i Suècia, respectivament, mentre que el xinès Gui Chenkai ja ha finalitzat la seua vinculació amb el Borges i ha tornat al seu país. A més, el rival, l’Alzira, comptava per quarta jornada amb el francès Emmanuel Lebesson, jugador al qual han fitxat per evitar el descens i que ha guanyat els vuit partits que ha disputat, entre els quals els dos d’ahir a la capital de les Garrigues.

La superioritat de l’Alzira va ser incontestable, com demostra que va guanyar els quatre partits per 0-3. En el primer, Norbert Tauler en va cedir contra Jordy Piccolin amb parcials 7-11, 6-11 i 3-11; en el segon Joan Masip va caure amb Emmanuel Lebesson amb parcials de 5-11, 10-12 i 6-11; en el tercer Anastasios Riniotis no va poder amb José Carlos Guillot (10-12, 7-11 i 7-11) i, finalment, Tauler va ser superat per Lebesson amb parcials 7-11, 4-11 i 9-11.