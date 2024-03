Viadero demana a l'equip tenir ara “bona mentalitat”

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, va afirmar ahir, en la compareixença prèvia al partit de demà al Camp d’Esports contra el Formentera (12.00), que l’equip ja “ha girat full” de la derrota que va patir la passada jornada al camp de l’Espanyol B. Va admetre que el Lleida, com la resta d’equips, nota la pressió que hi ha en aquest tram final de temporada per la qual cosa demana als jugadors que tinguin “bona mentalitat” en aquest moment clau de la temporada. “La derrota de l’altre dia ens va fer mal, sobretot per com es va donar, amb el partit costa amunt als 15 minuts. Però ja no s’hi pot fer res. I ho vam intentar fins al final”.

“Som una plantilla madura, hem viscut la setmana amb naturalitat i intensitat, com cada setmana, guanyem o perdem. Ara només pensem a fer un bon partit diumenge, fer bé les coses i recuperar sensacions.” El tècnic va afegir que “hi ha coses que es poden fer millor, com la pressió, també hem de ser més organitzats defensivament. Però l’equip té arribada i genera moltes ocasions i cal trobar la manera d’aprofitar-ho”. Per a l’enfrontament de demà, el Lleida té les baixes per sanció de Campins i Agüero.Pel que fa a la pressió d’aquest tram final, el tècnic càntabre va dir que “és un problema que tenim nosaltres i la resta d’equips. A tots ens està costant guanyar. L’any passat ja vam tenir pressió i al tram final vam ser el millor equip”, va recordar. “Quan t’atanses al final tot sembla una mica més complicat. Ara és el moment de tenir bona mentalitat per guanyar i fer bé les coses, encara que sense passar-se d’ímpetu, perquè això et porta a estar nerviós i imprecís”.

Va incidir que “tots tenim objectius ambiciosos i de vegades tires més de cor que de cap i per això els jugadors han de ser més reflexius”. Demà espera un Formentera complicat. “Tenen el mateix bloc amb què van començar la Lliga i han demostrat que són capaços de competir bé. Van sortir de la zona de descens i van guanyar l’Hèrcules” i va advertir que “generen molt perill a les accions a pilota parada, així que caldrà estar atents”.