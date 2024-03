El Vila-sana, a retrobar-se amb el triomf

El Vila-sana visita avui el Manlleu (17.00) amb l’objectiu de retrobar-se amb la victòria, després d’haver encadenat dos derrotes davant dels dos primers classificats, Telecable Gijón (4-2) i Palau de Plegamans (0-1), que l’han fet baixar de la segona a la quarta posició. Tampoc ho tindrà fàcil aquesta tarda, ja que el Manlleu és el cinquè classificat, encara que la diferència de punts entre els dos sigui considerable, amb 11 d’avantatge per a les del Pla d’Urgell. El d’avui és també el primer dels dos encontres que l’equip lleidatà ha d’afrontar en quatre dies, ja que dimarts, dia 19, rebrà el Bembibre al Municipal.

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, explicava ahir que “arribem en un bon moment. Estan totes les jugadores disponibles i per primera vegada en tota la temporada, portem diversos dies entrenant-nos totes juntes”. Afegeix que “anem amb confiança i ganes de continuar creixent, encara que és un partit complicat davant d’un rival que defensa molt bé i que té qualitat. Hem d’estar concentrades”. Entrant ja en la recta final, l’equip continua viu en tres competicions i està amb ganes d’aixecar per fi un títol. “Depenem de nosaltres i cada competició té la seua dificultat. Fem passos cada any i la nostra il·lusió és arribar el més lluny possible en totes” i afegeix que “som a la Lliga més competitiva dels últims anys”.

L’Alpicat masculí, contra el Vic a la Copa Princesa

L’Alpicat masculí s’enfronta avui amb el Vic (17.30) en la primera de les semifinals de la Copa Princesa, que es disputa aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès. La segona semifinal la disputen Vilafranca i Lloret (20.00), mentre que la final serà demà a les 16.15 entre els dos guanyadors.“Estem a dos enfrontaments de guanyar un títol”, explicava ahir Jordi Expósito, entrenador de l’Alpicat. “Tenim moltes ganes i el prenem com un partit diferent, que trenca amb la inèrcia de la Lliga. Aspirem a guanyar una competició que el club no té, encara que sense oblidar que el gran objectiu de la temporada és l’ascens a l’OK Lliga”, afegia