La lleidatana Abril Farrús Soriano, de 13 anys, convocada per la selecció espanyola d’escalada esportiva

“L’escalada urbana és un esport, però és també un joc per a mi perquè la practico des de molt petita i no hi ha risc, és molt segur”, diu la lleidatana Abril Farrús Soriano, que ha estat convocada per la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya (FEDME) de cara a la Copa d’Europa de Bloc en categoria sub-16 (Youth B) que es disputarà a la localitat italiana de Curno propers dies 5, 6 i 7 d’abril. Abril Farrús fa història, ja que és la primera lleidatana a ser convocada a una cita d’aquestes característiques.

Val a recordar que l’abril va ser una de les sensacions a nivell estatal l’any passat en la categoria sub-14 quan va ser segona a la Copa d’Espanya de Bloc i tercera al Campionat d’Espanya en l’especialitat de búlder. També va destacar en l’especialitat de Dificultat, en la qual va ser tercera a la Copa d’Espanya, a més de guanyar el Campionat de Catalunya i la Copa Catalana de búlder. Enguany ha disputat dos proves de la Copa Catalana sent primera i tercera respectivament. “La convocatòria ha estat una relativa sorpresa perquè els criteris de selecció han canviat. Prenen com a referència tant les Copes d’Espanya com els Campionats d’Espanya i en aquesta mitjana que estableixen sí entrava dins dels requisits per ser convocada”, explica aquesta sòcia del Centre Excursionista de Lleida, però que competeix amb el club CCT21 (Competition Climbing Team 21) de Barcelona en el qual compta amb l’assessorament dels seus entrenadors.

L’escalada requereix força, flexibilitat i coordinació.

Tot i que és al Boulder Indoor, al polígon dels Frares de Lleida, on passa moltes hores entrenant-se. I és que la seua traça el 2023 no ha passat desapercebuda i per les seues condicions és una de les grans promeses de l’escalada estatal. Podrà complir el seu somni, ja que anhelava disputar una competició europea, tot i que ja havia participat en proves internacionals com algun torneig open a França. “També vaig estar en una concentració amb la selecció catalana juntament amb de l’equip austríac i aquestes experiències són molt valuoses per veure el nivell que hi ha en altres països”, assenyala abril, que estudia segon d’ESO a l’INS Joan Oró. Al costat d’ella, han estat convocades en la seua categoria la catalana Maia Martínez, la castellanomanxega Alicia López García i l’andalusa Paula Hernández. Després de la Copa d’Europa d’Itàlia, la següent serà a Soure (Portugal) els dies 20 i 21 d’abril.

“Seria genial que pogués competir un dia en uns Jocs Olímpics”

Abril Farrús està il·lusionada amb el seu baptisme competitiu internacional, però toca de peus a terra i assegura que “el primer és continuar gaudint i millorant per poder anar a més competicions importants quan sigui més gran”. En aquest sentit, competir en uns Jocs Olímpics és una cosa que veu “com un somni que seria genial si un dia hi pogués anar”.L’escalada esportiva va fer el seu debut olímpic als Jocs de Tòquio 2020, on l’extremeny Alberto Ginés es va proclamar campió. “Va donar una visibilitat brutal a aquest esport”, intervé Jordi Farrús, el pare de l’Abril. Ella té com el seu referent més gran la francesa Oriane Bertone.