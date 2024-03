El Vila-sana, a salvar avui el tràmit pensant en el Gijón

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Patí Vila-sana jugarà avui (19.30) a casa el partit avançat a la vintena jornada que l’enfrontarà al Bembibre, un equip que lluita per no baixar i que, a priori, ha de ser un tràmit abans d’afrontar dissabte l’anada dels quarts de final de la Champions League contra el Telecable Gijón, també com a local. L’equip que dirigeix Lluís Rodero no pot permetre’s més entrepussades en el campionat domèstic, en el qual ara ocupa la quarta posició, a dos punts del Fraga i a tres del quadre asturià, mentre que el líder Palau de Plegamans ja es troba a una distància considerable de nou punts. Malgrat tot, el Vila-sana pràcticament té assegurada la quarta plaça, l’última que dona accés al play-off pel títol, ja que té catorze punts d’avantatge sobre la cinquena posició, que comparteixen Corunya i Manlleu, la seua última víctima, quan en queden només divuit en joc.

Per la seua banda, Lluís Rodero avisa que “no podem fiar-nos de cap rival, i menys del Bembibre, que té un gran entrenador. Està clar que el nostre partit important de la setmana és el de dissabte, però al de demà [avui] també li donem importància perquè som a la millor Lliga del món i qualsevol equip et pot crear problemes. Hem de fer les coses bé i agafar confiança per a la Champions”, va assenyalar.