Golejada plàcida

El Club Patí Vila-sana va complir amb el guió esperat i va resoldre sense problemes el partit de la vintena jornada de l’OK Lliga davant del Bembibre, que va golejar per 4-0 abans del duel clau de la setmana que arribarà aquest dissabte, quan rebrà a casa la seua bèstia negra d’aquests dos últims anys, el Telecable Gijón, en el partit d’anada dels quarts de final de la Champions League.

Tothom tenien el cap posat en dissabte i afrontar un partit com el d’ahir, davant d’un rival a priori molt inferior que lluita per no baixar, podia fer que l’equip no sortís endollat, però no va ser així. El Vila-sana va sortir concentrat, portant en tot moment la iniciativa en el joc i les coses se li van posar molt aviat de cara. Als quatre minuts, Victòria Porta recollia una bola morta davant la porteria rival i després d’acomodar-se-la, la va aixecar i amb un cop subtil d’estic va batre per alt la portera xilena Tapia, que res no va poder fer. L’ofensiva de les del Pla no es va aturar allà i dos minuts després anotaven el segon en una altra gran jugada. Aquesta vegada Victòria va exercir d’assistent amb una passada per sota de les seues cames perquè Luchi Agudo es plantés sola davant de Tapia i la batés amb un altre magistral toc d’estic que va deixar asseguda la portera de les lleoneses.Amb 2-0, el Vila-sana va abaixar una mica la intensitat en el joc i el Bembibre, que s’està jugant amb Las Rozas evitar l’última posició de descens, va avançar línies i va crear dos clares ocasions al contraatac que Anna Salvat va desbaratar amb solidesa, la més clara un un contra un amb Icía Brea. Rodero va haver de parar el partit per recompondre l’equip, però les seues pupil·les continuaven sense activar-se i la colombiana Alzate va tenir un altre mà a mà amb Salvat en el qual la portera internacional va tornar a estar molt sòlida.Un minut després, al 19, Gimena Gómez va donar la rèplica amb un llançament al pal, però l’argentina es va refer de l’error i segons després feia pujar el 3-0 recollint un rebuig visitant a mitja pista i plantant-se sola davant de Tapia, que va batre per damunt després d’aixecar la bola amb gran mestria. Les lleidatanes encara van tenir alguna ocasió més per augmentar la renda, igual que el Bembibre, que va tenir la millor oportunitat per inagurar el seu marcador en l’últim sospir, però el pal va repel·lir la bola.A la tornada dels vestidors, Barcons va gaudir de dos clares ocasions que no va aconseguir transformar i Gisela Vicente, després de rebre una gran assistència, va rematar desviat amb Sandra Coelho, titular a la segona part sota pals, ja batuda. La meta portuguesa es va lluir en el minut 42 per evitar el gol del Bembibre, que poc abans havia perdut Sara Merayo per una lesió a l’espatlla.A cinc minuts del final, una entrada per darrere de Sanjurjo a Victòria li va suposar l’exclusió i la consegüent falta directa. Gimena Gómez va ser l’encarregada d’executar-la però la portera va aturar el llançament. El Vila-sana va tenir dos minuts de superioritat numèrica que va aprofitar, en particular Luchi Agudo, que va anotar el segon gol del seu compte particular i el 24 en el que va de Lliga. Barcons i Felamini van tenir més ocasions per marcar, però el marcador ja no es va moure més, certificant la quinzena victòria de la temporada que els permet recuperar provisionalment la tercera posició.

Rodero: “Hem de millorar molt en la definició en atac”

Lluís Rodero va donar per bo el resultat malgrat que el va trobar curt, mentre que va lamentar la falta de definició del seu equip. “Hem de millorar molt en l’acabament perquè arribem moltes vegades però volem fer sempre l’última passada, quan hem de tirar més a porteria i ser més agressives”, va assenyalar el tècnic, a qui no li va agradar gens el partit. “Ha estat molt lent i avorrit a causa de la defensa zonal molt tancada al darrere que ens han fet. Ens ha servit de poca cosa perquè atacar una zona tot el temps no s’acostuma a fer. M’hauria agradat un altre tipus de partit de cara a dissabte, però ens queden dos entrenaments i intentarem arribar de la millor manera davant del Gijón”, va declarar. Rodero va afegir: “El Bembibre ha vingut perquè li féssim pocs gols. Quan ens hem avançat ens hem relaxat i ha estat un partit lent, encara que pel costat bo hem pogut dosificar les jugadores i fer moltes rotacions pensant també en el partit de dissabte.”