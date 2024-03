El lleidatà Luis Velilles opta per jugar amb el Marroc

Un jugador lleidatà del planter del Betis està vivint el seu particular cas Brahim. Luis Velilles Maghouza, centrecampista del club verd-i-blanc, ha optat per jugar amb el Marroc després d’haver estat un dels destacats en les seleccions espanyoles de categories inferiors. Velilles juga com a migcampista al cadet B de l’entitat andalusa i s’ha decidit pel país del qual és originària la seua mare. El seu germà gran Aaron, que també juga de centrecampista, ja va optar per la sub-17 marroquina l’agost de l’any passat, tal com va informar SEGRE, encara que finalment no va entrar en la convocatòria per al Mundial de la categoria, que es va disputar a Qatar al desembre i durant el qual els nord-africans van arribar els quarts de final.

Luis, per la seua part, va guanyar amb Espanya el Torneig Desenvolupament UEFA sub-15, que van jugar a Polònia contra la selecció local, Gal·les i Islàndia l’octubre passat. Després també va participar amb la selecció en el torneig internacional Albir Garden, que es va disputar del 6 al 10 de desembre a l’Alfaç del Pi (Alacant). Poc més de tres mesos després, ha decidit representar el seu altre país d’origen familiar. La raó per la qual la Federació Marroquina de Futbol va captar aquests dos jugadors lleidatans és que el seu avi matern va nàixer a Tetuan.Ambdós van fer els seus primers passos a la UE Balàfia, malgrat que també es van formar al Lleida Esportiu, la UE Bordeta i el FiF Lleida. A més, Aaron va jugar en el Gimnàstic Manresa abans de ser fitxat pel Betis, mentre que Luis va jugar a l’Espanyol i va recalar el mateix any que el seu germà, el 2020, al club verd-i-blanc.

Aaron Velilles va nàixer a Lleida el 14 d’abril del 2006, mentre que el seu germà Luis ho va fer el 28 d’abril del 2009. En un reportatge publicat per SEGRE l’11 de juliol del 2020 quan tots dos van fitxar pel Betis admetien amb humor que cap no jugava al club del qual eren simpatitzants en aquella època. Aaron mostrava les seues simpaties per l’Atlètic de Madrid, mentre que Luis era un fidel seguidor del Barça. Ara, evidentment, el club dels seus cors és el Betis.