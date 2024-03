Cesc Carrera, al seu tercer Europeu

El jove Cesc Carrera, de només 16 anys i pertanyent al Club Tennis Taula Borges, ha aconseguit el bitllet per disputar, per tercer any consecutiu, el Campionat d’Europa de joves. El 2021 va disputar el de categoria sub-15 i l’any passat, malgrat tenir 15 anys, ja va prendre part en el de la categoria sub-19, el mateix en el qual competirà enguany, que tindrà lloc a la localitat sueca de Malmö del 12 al 21 de juliol.

El palista del Castellnou de Seana va aconseguir la classificació dimecres passat al quedar subcampió dels Trials estatals disputats al centre de tecnificació Sonia Etxazarreta d’Irun, després de sumar cinc victòries i dos derrotes, el mateix balanç que el barceloní Marc Miró, que va aconseguir el primer lloc gràcies al millor average.Carrera es va mostrar satisfet per estar al seu tercer Europeu seguit, en el qual el seu objectiu serà “estar entre els setze millors”, va assegurar. El lleidatà està vivint una temporada de somni, ja que malgrat la seua curta edat ja ha debutat a la Superdivisió i a la Champions amb el Borges. “No m’esperava que el debut arribés tan aviat, amb 16 anys, però estic molt agraït al club per apostar per mi”, va dir Carrera.