Demanen dos anys i mig de presó per a Luis Rubiales

La Fiscalia sol·licita una pena de dos anys i mig de presó per a l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol Luis Rubiales pels delictes d’agressió sexual i coaccions en la causa sobre el petó no consentit que va fer a la jugadora Jenni Hermoso a la final del Mundial a Sydney, el passat 20 d’agost. El ministeri públic ha remès a l’Audiència Nacional el seu escrit de qualificació provisional, en el qual sol·licita una condemna d’un any i mig de presó per un delicte de coaccions per a l’exentrenador de la selecció femenina Jorge Vilda; el responsable de màrqueting de l’RFEF, Rubén Rivera, i el director esportiu de la selecció masculina, Albert Luque. Hores després de conèixer-se la imputació, l’ens federatiu va decidir apartar tant Luque com Rivera dels seus respectius llocs “fins que s’aclareixi aquest assumpte judicial”, segons resa al comunicat.

A banda de la pena de presó, la fiscal demana per a Rubiales inhabilitació per treballar en l’àmbit esportiu durant el temps de condemna, dos anys de llibertat vigilada i la prohibició de comunicar-se amb la jugadora i atansar-se a ella a menys de 200 metres durant quatre anys. Vol així mateix que indemnitzi la internacional amb 50.000 euros, la mateixa quantitat que reclama als altres tres acusats, encara que en el seu cas de manera conjunta i solidària.

L’escrit d’acusació de la tinent fiscal de l’Audiència, Marta Durántez, descriu una conducta de Rubiales “sorprenent i sense consentiment ni acceptació” de Jenni Hermoso quan, durant l’entrega de medalles del Mundial, li “va subjectar el cap” amb les dos mans i li “va clavar un petó als llavis”. Una actuació que va desencadenar una onada de protestes i que, al marge de l’àmbit penal, va acabar amb la inhabilitació de Rubiales per part de la FIFA durant tres anys.

La Fiscalia també acusa Rubiales de pressionar de manera “constant” i reiterada la futbolista i el seu entorn perquè “justifiqués i aprovés” el petó que li va fer “contra la seua voluntat” davant de “les conseqüències personals i professionals” a les quals aquest podria enfrontar-se. Una “situació de fustigació” de la qual també responsabilitza els altres tres acusats.

FIFA i UEFA podrien prendre el control de l’RFEF pels escàndols

■ La FIFA i la UEFA van enviar ahir una carta firmada conjuntament per les dos institucions a la Federació Espanyola de Futbol demanant-li que aclareixi “amb celeritat” l’abast de les investigacions de la Justícia sobre els casos de corrupció i administració deslleial dels quals va sobrevenir l’escorcoll de la Guàrdia Civil de la setmana passada. La missiva, que va firmada pels secretaris generals de la FIFA i de la UEFA, Mattias Grafsröm i Theodore Theodoridis, respectivament, és el pas previ que la FIFA acostuma a fer abans de tutelar o intervenir les associacions nacionals.D’altra banda, l’RFEF va anunciar ahir que elevarà davant de la seua Comissió Gestora la posada en marxa d’una auditoria forense sobre les irregularitats que s’imputen a Rubiales.