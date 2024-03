Firmes falses en clubs

Una part important dels 26 clubs de futbol i futbol sala de Lleida investigats, d’un total de 179 a tot Catalunya, haurien reconegut als Mossos d’Esquadra, quan els van cridar a testificar per presumptes irregularitats en les eleccions la Federació Catalana de Futbol, que els van falsificar les firmes a les actes que atorgaven el poder notarial del vot delegat en favor de la candidatura de Joan Soteras.

El jutjat número 2 de Sabadell ha aixecat el secret de sumari i investiga, concretament, els presumptes delictes d’administració deslleial, falsedat en document públic i falsedat en document privat en relació amb el procés electoral del febrer del 2023.Són aquests 26 clubs lleidatans als quals els van repartir les actes des de l’FCF, però d’altres van quedar sense repartir, segons ha pogut saber aquest diari de fonts pròximes a la investigació, i són: Escola de Futbol Base Guissona, Club Futbol Sala Maials, Futbol Sala Tàrrega, AD Térmens, Linyola Club Esportiu, CF Bellcairenc, CE la Fuliola, CE FiF Lleida, CFS Llardecans, Club Futbol Sala Agramunt, SEC Cavauto, CF Sala Anglesola, el Poal UE, Futbol Sala Corbins, Ciclista Aitonenc CECA, Vilanova Segrià Caragolines, CF Arbeca, OC la Sentiu, Futbol Sala Fondarella, CF Sala Bellaguarda, CF Juneda, CF Soses Femení, Cervera Segarra Femení, Club de Futbol Puigvertenc, CE Escola Futbol Tremp i Escola Futbol Pont-Ribagorça.La jutge que porta la causa sospita que Soteras es va servir suposadament dels requisits imposats pel Tribunal Català de l’Esport pels quals l’acta d’elevació a públic havia d’anar firmada pel president i el secretari davant de notari. Per a això, feia falta acreditar mitjançant un certificat notarial que el president del club efectivament ho era.La investigació hauria obtingut indicis que apuntarien que Soteras hauria fet servir les dades personals dels presidents dels clubs que consten a la base de dades de l’FCF per fer el certificat del club i sol·licitar el poder notarial per autoritzar-se a ell mateix votar per la seua candidatura.

Meses electorals amb treballadors federatius i no amb juristes

Les meses electorals, per primera vegada en unes eleccions a l’FCF, no estaven formades pels juristes dels comitès de competició, sinó per diversos treballadors que tenien l’ordre de donar el vistiplau a les actes procedents de la candidatura de Soteras i enviar les contràries a una direcció de correu federatiu perquè els donés validesa el director general José Miguel Calle. Així ho va declarar el secretari general de l’FCF, Oriol Camacho, testimoni protegit de la investigació. Camacho va explicar que, un dia abans de les votacions, “el director general de l’FCF va reunir un membre de cada mesa electoral i va deixar clar que només havien d’acceptar les actes notarials que fossin procedents de la candidatura de Joan Soteras”.

“Va sortir a la llum que ens havien falsificat firmes”

Aquest diari va contactar amb alguns dels 26 clubs lleidatans, però van excusar fer declaracions públiques. Un d’ells sí que va explicar, encara que demanant mantenir l’anonimat, que “ens van trucar de l’FCF al ser una junta que encara no estava consolidada i ens van dir que ens arreglarien uns papers perquè poguéssim votar qui volguéssim. Després va sortir a la llum que havien estat falsificades les firmes del nostre president i secretari i ens van trucar els Mossos per testificar”.