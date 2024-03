Mitja salvació en joc

El Cadí la Seu reprèn avui (21.00) la competició de lliga després de la disputa de la Copa de la Reina rebent al Palau el Gran Canària, penúltim classificat, en la que és la primera de les cinc finals que li queden al quadre de l’Alt Urgell per aconseguir l’objectiu de la permanència. Les de Fabián Téllez estan de moment fora de la zona de descens per una sola victòria, just la que el separa del seu rival d’aquesta nit, al qual si és capaç de guanyar deixaria a dos amb quatre partits tan sols per jugar-se.

El tècnic de les lleidatanes és conscient del que es juga avui el seu equip i va reconèixer que “és un partit molt important. Ens queden cinc encontres i el que hem de fer és intentar guanyar-ne dos com sigui, perquè crec que amb això podrem salvar la temporada i aconseguir la permanència”, va indicar Fabián Téllez, que es va congratular de poder comptar per fi amb totes les jugadores disponibles, una vegada ja s’han recuperat de les lesions la belga Elise Ramette, absent els últims tres duels de Lliga, i l’andorrana Clàudia Guri, baixa davant del Saragossa. “Podem comptar amb totes les jugadores, la qual cosa és important i una novetat, perquè si no és per una gastroenteritis, és una lesió muscular o el que sigui, però només hem pogut entrenar dos setmanes durant tot l’any amb l’equip complet”. El tècnic també va reconèixer que l’aturada per la Copa “ens ha anat bé perquè ens ha servit per continuar treballant a millorar coses i també per recuperar jugadores que arrossegaven problemes físics”.