“És un repte exigent acabar primers”

L’entrenador del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, confia a mantenir la bona trajectòria de l’equip al Camp d’Esports per sumar la victòria, demà davant del Sant Andreu (19.00). “Quan perds et quedes fastiguejat, com en totes les derrotes. És normal. El que toca és continuar, tant en la vida com en el futbol. Ens hem centrat en el Sant Andreu i deixar enrere ja la derrota a Torrent”, va dir en la seua compareixença de dijous. “El vestidor és molt madur. Som conscients del que ens estem jugant. És el tram final i cal centrar-se. L’equip arriba bé, lluitem tots els partits i estem preparats. És un repte exigent assolir el primer lloc però som ambiciosos”, va afegir.

“A casa juguem francament bé, l’equip es troba còmode a casa. Fora ens ha costat més, però els passa als millors equips. És evident que a casa estem millor”, va valorar.

Els anteriors gestors han presentat un recurs al Suprem contra la cancel·lació del conveni

Sobre la marxa de Vicente Javaloyes, que va dir dimecres que no va dimitir i que l’havien acomiadat, va comentar que “estem centrats en la part que depèn de nosaltres. Això són coses que no controlem. Hem d’abstreure’ns i centrar-nos en l’aspecte esportiu. Una altra cosa ens faria perdre el temps”. Fonts del club, per la seua part, van afirmar a SEGRE que respondran a Javaloyes en una roda de premsa aquesta setmana vinent.Viadero va afegir que “l’equip està bé, sincerament. L’any passat estàvem lluitant per salvar la categoria, que es va posar molt cara. Hi ha molta igualtat en el tram final perquè tots ens hi juguem moltíssim. Esportivament anem segons, el primer lloc és difícil però no és impossible”, i va elogiar el suport de l’afició: “No li podem demanar més, és molt fidel i ens ajuda molt.”D’altra banda, els anteriors gestors del club, els germans Esteve, han presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la resolució del ple que va cancel·lar el conveni d’ús de l’estadi.