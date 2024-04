El Lleida Esportiu es prepara per pujar a 1a RFEF i reitera que Javaloyes s'ha apropiat de 73.000€

El Lleida Esportiu ha explicat aquest dijous en una roda de premsa, el que ha avançat avui SEGRE . El club blau acusa Vicente Javaloyes de no dir la veritat, d'haver-se apropiat sense justificació de 73.333 euros dels comptes del club i nega que li deguin 150.000 euros. Torres ha estat taxatiu, "si Javaloyes pot justificar el que se li deu, Pereira li pagarà demà mateix, però no ens quadren els números".

Ho han explicat avui Marc Torres i Marta Pereira, que han aprofitat per fer pública la nova estructura del club. Torres serà adjunt a la presidència i Pereira serà la nova directora general, càrrec que ostentava fins ara Javaloyes. Una estructura que serà més circular, per donar poders tant a Torres com als Pereira.

Pel que fa al deute del club amb Hisenda i la Seguretat Social, Torres ha explicat que amb la Seguretat Social aconseguiran rebaixar com a mínim 1,5 milions d'euros el deute, que actualment és de 3,3 milions en total, que hi ha bona relació entre les dues institucions, que ja han aportat 600.000 euros i que han estat al corrent de tots els pagaments de personal des del moment de l'entrada de Pereira al club.

Pel que fa a Hisenda, els 1,8 milions de deute són inflexibles, i es pagaran conforme el calendari de pagaments en el que treballa el club.

Finalment, en un ordre d'aspectes més esportius, Torres ha explicat que estan elaborant un pressupost de l'any vinent pensant en l'ascens a 1a RFEF, i que treballen en que el club tingui una situació econòmica sostenible.