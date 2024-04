Viadero, tècnic del Lleida: "Hem recobrat sensacions que havíem perdut"

El tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, ha declarat aquest migdia en roda de premsa prèvia a la visita a l’Andratx (dissabte, 17.00) que veu a l’equip "amb una confiança que fa temps que no veia", alhora que "totalment aïllat" dels diferents temes extraesportius que acompanyen al club aquestes últimes setmanes. D’altra banda, també ha revelar que no podrà comptar amb Chuli, Sergio Montero i Joao Vigário per diferents malalties musculars.

El càntabre ha apuntat que la dolorosa derrota davant del Sant Andreu de diumenge s’ha convertit en un reforç en la confiança de l’equip: "Durant la setmana l’equip ha vist que diumenge vam fer un partidàs i crec que hem recobrat sensacions que havíem perdut", ha reconegut.

A més, ha afegit que "és una cosa normal, perquè els resultats són una cosa demolidora, ets presa d’això i de vegades comences a centrar-te en què pots millorar, en lloc de potenciar en què som bons i créixer a partir d’això, perquè l’altre et fa perdre confiança". "Hem tractat de donar-nos entre tots una treva per veure’ns bé, sabent el que volem ser i aconseguir aquest estat d’ànim de confiança, que és la millor manera de competir en aquest tram final", ha ampliat.

El conjunt blau afronta les últimes cinc jornades en tercera plaça, a cinc punts del líder Badalona Futur, a un del segon, el Sant Andreu, i també un per davant d’Europa i Hèrcules, quart i cinquè respectivament. Per això, Viadero ha reiterar que "cal intentar fer la nostra feina perquè encara poden passar moltes coses" i ha apuntat que "espero un partit molt complicat davant d’un rival que competeix molt bé" i que arriba després de batre el líder en l’última jornada (0-1).