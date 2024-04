INTERACTIU | Crema el liderat de 2a RFEF: quatre equips en disputa i màxima igualtat

Quatre equips. Hèrcules, Lleida Esportiu, Europa i Badalona, en una disputa apassionant per acabar la lliga del grup 3 de 2a RFEF líders i, per tant, aconseguir el preuat ascens directe evitant la sort dels playoffs.

Com a mostra, un botó. O un gràfic. A falta de dues jornades, els quatre equips en disputa es troben a un punt de diferència. 56 punts pel Badalona, 57 per l’Europa, 58 pel Lleida i 59 per l’Hèrcules. Més igualtat impossible, tenint en compte, a més, que aquesta penúltima jornada el Lleida juga contra l’Europa i el Badalona juga contra l’Hèrcules. És a dir, 2n contra 3r i 4t contra 1r.

Si volem afegir-hi dramatisme, a la jornada 34 i última de la lliga regular hi haurà una possible gran final al Rico Pérez, entre l’Hèrcules i el Lleida. Dependrà de la jornada 33.

Tornem al gràfic. Hi hem apuntat els quatre equips que en un moment o altre han sigut líders. L’actual líder, l’Hèrcules, es va disputar amb el Lleida Esportiu el lideratge de forma intermitent durant la primera volta de la lliga. El Lleida Esportiu, per la seva banda, va ser l’equip que més va liderar la taula durant la primera volta, però una mala ratxa a principis d'any el va fer despenjar, cosa que va aprofitar l’Europa, que situar-se líder durant dues jornades consecutives (20 i 21). I un cas apart és la trajectòria del Badalona Futur, que ha sigut l’equip que més jornades consecutives ha aguantat el liderat (7) i que semblava que era un líder sòlid i imparable cap a l'ascens directe, però que amb una ratxa negativa de quatre derrotes i un empat ha caigut a l’actual 4a posició.

Les possibilitats del Lleida Esportiu

Tal i com apunta avui Miquel Pascual a SEGRE, el Lleida depèn de si mateix, i apunta a tres escenaris, depenent del resultat d’aquest diumenge 28 d’abril al Camp d’Esports contra l’Europa.

Si el Lleida guanya l’Europa. Ascendiria si guanya a l’Hèrcules al Rico Pérez. Fins i tot en tindria prou amb empatar si el duel directe entre Badalona Futur i Hèrcules d’aquest diumenge també acaba en empat.

Si empata amb l’Europa. Mantindrà opcions de ser primer. Haurà de vèncer per dos gols o més l’Hèrcules si aquest guanya diumenge; si empata, en tindrà prou amb vèncer, i si perd contra el Badalona, haurà de vèncer a Alacant i que els de Vic es deixin punts a la Nucia.