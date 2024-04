La justícia bloqueja un compte de Gerard Piqué

La jutge que investiga el contracte que va portar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita ha ordenat bloquejar un compte de l’empresa Kosmos Football SL, propietat de l’exjugador del Barcelona Gerard Piqué, en què encara rep pagaments de l’entitat saudita Sela per suposades “comissions d’èxit”. Per la seua part, Kosmos va anunciar que recorrerà el bloqueig del compte bancari del seu president, Gerard Piqué, al considerar-ho una mesura “desproporcionada” per part de la jutge. “En aquest procés, ni Kosmos ni Gerard Piqué tenen la condició formal d’investigats”, van explicar fonts de l’empresa a Europa Press.

En una interlocutòria datada dilluns, a què ha tingut accés l’agència Efe, la titular del jutjat de primera instància i instrucció número 4 de Majadahonda, a Madrid, accedeix a la petició de la Fiscalia de bloquejar l’esmentat compte a l’estimar “que del desenvolupament de la investigació es pot considerar com a legalment discutides les quantitats fixades en concepte de comissió o tarifa d’èxit a favor de la referida entitat en la contractació de la Supercopa”.La jutge explica que la mesura persegueix que l’entitat saudita Sela Company Sport continuï “fent els ingressos que corresponguin, com s’ha anat fent fins al moment”, però s’impedeix que Kosmos Football pugui disposar de les “referides quantitats” amb l’objectiu d’assegurar eventuals responsabilitats civils en el procediment.El contracte sobre la Supercopa és un dels que investiga la magistrada, que ja va sol·licitar l’octubre del 2022 auxili judicial a les autoritats del Principat a la recerca de dades sobre un compte bancari del FC Andorra –participat majoritàriament per Piqué–, a l’entitat MoraBanc.En la interlocutòria dictada ara, la magistrada recorda que l’empresa Kosmos és una de les investigades pels presumptes delictes de corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals, i que en la causa s’investiga el contracte entre l’RFEF, Kosmos i Sela Company Sport “per negociar la celebració de la competició de la Supercopa a l’Aràbia Saudita”·“En el marc de l’esmentat contracte, pel que sembla, es van formalitzar una sèrie d’addendes als acords de la Supercopa, per mitjà de les quals es vinculava a la referida mercantil com a destinatari d’una comissió per import de tres milions d’euros per edició”, afegeix.Kosmos, per la seua part, afegia que “es tracta d’una mesura cautelar dins del procés d’investigació que es porta a terme en aquest jutjat des del 2022, motivat pel contracte del trasllat de la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, en el qual Kosmos va exercir de mitjancer contractat per Sela (empresa saudita)”, han subratllat les fonts del grup liderat per Piqué. En aquest sentit, i “de conformitat amb l’establert en el sumari de la causa”, Kosmos va recalcar que “no hi ha res que impliqui un delicte comès” ni per ells mateixos ni tampoc per Piqué.