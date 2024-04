L'average, el pitjor rival del Força Lleida en el tram final

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Queden només tres jornades per concloure la fase regular i tot està per decidir a la LEB Or, almenys pel que fa a la plaça d’ascens directe –per a la qual el Corunya és el clar favorit– i a les que atorguen el factor pista a favor en el play-off de quarts de final. En aquesta batalla, en la qual hi ha implicats fins a sis equips, l’ICG Força Lleida és, malgrat les seues 23 victòries, rècord històric del club, el que pitjor ho té, i tot per culpa de l’average. El conjunt de Gerard Encuentra, malgrat que ha guanyat un partit a tots ells menys al Corunya, el té perdut amb tots a excepció de l’Estudiantes, encara que de res no li servirà si el quadre col·legial acaba entre els cinc primers, ja que la seua condició de campió de la Copa Princesa li atorga directament la segona posició.

Respecte al calendari que els queda a uns i a d’altres, el del Força Lleida és dels que millor camí tenen, ja que s’enfrontarà a equips de la zona mitjana-baixa. Divendres rebrà el Cantàbria, que pràcticament té la permanència assegurada, després visitarà el Càceres, immers de ple en la salvació, i tancarà la fase regular a casa contra el Menorca, que ja està salvat.D’altra banda, Javi Vega, un dels destacats divendres passat en la victòria a Melilla, va reconèixer que al vestidor no es descarta l’ascens directe, encara que assumeix que “és molt difícil, cal ser realistes, perquè tenim l’average perdut i ells tenen una victòria de marge, a part que hi ha altres equips amb els quals també tenim l’avarege perdut i també lluiten pel mateix objectiu. Però si volem continuar optant a aquesta primera posició i el factor pista hem de guanyar el màxim nombre possible d’enfrontaments i si pot ser els tres que queden, molt millor, després ja es veurà on acabem. Portem guanyats 20 dels últims 23 partits i seguim cinquens, no sé què passa en aquesta Lliga que tant si guanyes com si perds segueixes cinquè”. El pivot de Leganés va ironitzar amb la classificació. “Al vestidor fèiem broma perquè podem baixar una posició, perquè l’Estudiantes si queda entre els cinc primers és segon, i això ens fa baixar un lloc a l’haver guanyat la Copa”, va afirmar.