Sanció de 5 partits a dos cadets a Lleida per agressió mútua

El subcomitè de competició de la delegació territorial de la FCF a Lleida va acordar ahir imposar una sanció de cinc partits de suspensió a cadascun dels dos jugadors que es van agredir mútuament durant el partit de la Primera divisió cadet entre el Artesa de Segre 2012 Club Esportiu i la UE Bordeta, disputat diumenge passat i que, arran d’aquest fet, va finalitzar amb una batalla campal multitudinària en què van participar jugadors i aficionats d’ambdós equips i la suspensió del mateix. Per aquests fets, la mare d’aquest jugador de l’equip local que va ser sancionat va presentar denúncia davant dels mossos contra nou jugadors del Bordeta i una contra el pare d’un dels jugadors visitants.

El subcomitè va acordar també donar per finalitzat el partit amb el resultat de 0-2 que hi havia en el moment de la suspensió, en el minut 74 i multa a cadascun dels clubs amb 150 euros. La UE Bordeta va emetre ahir un comunicat en el qual “lamenta profundament els diferents fets ocorreguts aquest cap de setmana”. Assegura que la baralla la va iniciar un jugador de l’equip local i afegeix que “lamentem i demanem disculpes pels actes fora de lloc que van succeir i des del club ja s’han iniciat les accions oportunes per prendre les mesures necessàries”.

També mostra la seua “sorpresa” perquè “en una baralla en què van participar tantes persones “es va poder identificar a 9 jugadors nostres”, amb referència als denunciats per la mare d’un jugador local. Explica també que en el partit de l’Infantil B jugat a Tàrrega u dels cotxes va rebre l’impacte de diverses pedres.