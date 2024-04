Toni Freixa, president del Badalona Futur: “caldrà decidir sobre la marxa si el club anirà a Lleida”

El president del Badalona Futur, Toni Freixa, va ser entrevistat per Cope Alicante amb motiu del partit que enfrontarà el seu equip amb l’Hèrcules i sobre la possible arribada del club a Lleida va dir que “són coses que caldrà decidir sobre la marxa”.

Segons Freixa, “ara mateix no sabem en quina categoria competirem la pròxima temporada”. Va negar que l’operació sigui una venda de la plaça. “En el futbol espanyol les places només es venen si un club desapareix i afortunadament el club no desapareixerà. Una altra cosa és que tinguem inversors o accionistes com té l’Hèrcules”, va assenyalar.

També va carregar contra Gerard Piqué, propietari de l’Andorra. “Anàvem líders però va venir un equip de Segona i ens va prendre l’entrenador”, va concloure.