Lleida cita vint de les cent millors tenistes del món

Els aficionats lleidatans al tenis podran disfrutar, a partir de dilluns, del millor espectacle tenístic amb la presència d’algunes de les millors raquetes femenines del món a les instal·lacions del Club Tennis Lleida. El Catalonia Open WTA 125-Torneig Internacional Terres de Lleida compta en el seu quadre amb 20 jugadores classificades entre les cent millors del rànquing, algunes de les quals participen aquesta setmana en el Mutua Madrid Open.

El torneig de Lleida forma part del circuit professional femení i està organitzat per la Federació Catalana de Tennis, amb el suport de la Generalitat. L’objectiu és impulsar l’esport femení, generar visibilitat i crear referents. Repartirà 115.000 dòlars en premis i compta amb un quadre individual de 32 jugadores i de dobles amb 16.Entre les figures que competiran a Lleida en aquest torneig, que durarà tota la setmana, destaca la nord-americana Emma Navarro, la número 20 del rànquing, que ahir va passar ronda a Madrid al guanyar 6-1 i 6-1 l’argentina Nadia Todoroska. També hi participarà l’espanyola Sara Sorribes, actualment la número 50 del rànquing WTA i que també va passar ronda ahir a Madrid, en el seu cas al derrotar per 6-3 i 7-5 la ucraïnesa Elina Svitolina. Entre les activitats paral·leles del torneig destaca un clínic d’Arantxa Sánchez Vicario el 4 de maig.