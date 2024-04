La lleidatana Ai Tsunoda, medalla de bronze a l'Europeu de Zagreb

L’Europeu de judo que es disputa a Zagreb està donant bons resultats a Espanya amb tres medalles fins ara, després del bronze aconseguit ahir per la lleidatana Ai Tsunoda, que es va afegir a l’or de Fran Garrigós i un altre bronze d’Ariane Toro.

Tsunoda va aconseguir el tercer metall a la capital croata per a la delegació espanyola, que acull l’Europeu fins demà, després de caure en semifinals, assolint el bronze en la categoria de -70 kg al superar la portuguesa Joana Crisostomo.Val a recordar que la lleidatana, tal com va publicar SEGRE, ja té el bitllet assegurat per als Jocs de París arran dels últims resultats aconseguits. La judoka del Dojo Lleida figura en la vuitena posició en el rànquing mundial de la categoria de -70 quilograms per a la cita parisenca, amb un total de 4.262 punts, un lloc que, en cas de mantenir-lo, li atorgaria la condició de cap de sèrie en el sorteig del torneig olímpic. Tsunoda no ha tingut a penes rival a la selecció espanyola per la carrera olímpica, ja que la seua competidora per a l’únic bitllet que té Espanya en aquesta categoria, Sara Rodríguez, ocupa la posició número 75, amb només 362 punts. En el que va de temporada, la judoka lleidatana ha aconseguit, a més de la d’ahir, una altra medalla, el bronze en el Grand Slam d’Antalya, a Turquia, ja que en el Grand Slam de París va quedar desqualificada en la ronda de quarts de final al fer una clau de braç no autoritzada, la qual cosa la va privar de lluitar per les medalles.