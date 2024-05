El Madrid pren avantatge de cara a la final contra un Barça molt inferior

El Reial Madrid es va imposar al Barça en el primer enfrontament que va mesurar ambdós conjunts en la sèrie de semifinals dels play-offs de la Lliga Endesa (97-78) després d’un xoc en el qual l’argentí Facundo Campazzo (20 punts i 31 de valoració) i el capverdià Walter Tavares (18 i 35) van demostrar per què són dos dels jugadors més determinants d’Europa, i Sergio Llull amb els seus triples impossibles.

El primer clàssic del tram decisiu de la temporada arribava en un moment complex per als locals després que no poguessin certificar amb el títol la seua gran temporada a l’Eurolliga al caure a Berlín contra el Panathinaikos. A més, sobrevolava en l’ambient el record de la final de lliga del curs passat, quan els blaugranes no van donar opció i van guanyar per 3-0. Però ahir va ser una història molt diferent i els blancs es van oblidar de tot això i van dominar el duel de principi a final davant d’un feble Barça.