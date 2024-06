Lleida juga avui tres finals

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’hoquei patins de Lleida viurà avui una jornada clau, amb tres dels seus principals equips lluitant per sentenciar les respectives eliminatòries de play-off. El Finques Prats Llista és l’únic dels tres que s’ho juga tot a una carta, ja que aquesta tarda (20.00 hores) rep el Caldes en el tercer i últim partit de la lluita per una plaça europea. Per la seua part, el Vila-sana té l’opció aquest migdia (13.00 hores) de deixar sentenciada la classificació per a la final pel títol d’OK Lliga si és capaç de guanyar de nou el Palau de Plegamans, ara a domicili, mentre que el HC Alpicat femení també pot resoldre avui (20.30 hores) per la via ràpida, si és capaç de guanyar a la pista del Girona, el pas al play-off final per tornar a la màxima categoria estatal que va perdre fa un any.

El conjunt que dirigeix Edu Amat intentarà reposar-se de la golejada que va encaixar fa una setmana a Caldes (5-0) i que va suposar trencar una ratxa de set victòries consecutives (les sis últimes de la fase regular de la Lliga i la primera del play-off). El quadre barceloní, que havia perdut els tres anteriors duels contra els lleidatans, va aconseguir forçar el partit de desempat, que es jugarà a l’Onze de Setembre.

La plantilla llistada vol fer bo l’avantatge del factor pista perquè el club continuï competint a Europa per vuitena temporada consecutiva, la qual cosa seria un gran èxit. A més, el partit serà emotiu per a alguns dels jugadors, en especial Sergi Folguera, que s’acomiadarà del club on es va formar per enrolar-se al Calafell. També diran adeu Xavier Aragonès, que ja s’ha compromès amb el Noia, i l’argentí Julián Martínez, que podria tornar a la Lliga francesa.

El Vila-sana, per la seua part, té aquest migdia la primera bola de partit per deixar sentenciat el pas a la gran final del play-off per primera vegada en la seua història, ja que les dos anteriors vegades va caure eliminat a semifinals, la temporada passada davant del Gijón i fa dos contra el seu rival d’avui, el Palau de Plegamans. Després del triomf per 3-1 en el primer partit disputat a Vila-sana, les jugadores de Lluís Rodero intentaran treure profit de la pressió que ara té el seu rival, que ja van derrotar fa unes setmanes a les semifinals de la Champions League.

L’HC Alpicat vol tornar a l’elit

Finalment, l’HC Alpicat també afronta el segon duel del play-off, en el seu cas d’ascens a l’OK Lliga femenina, amb l’avantatge que li dona haver guanyat el primer duel a casa per la mínima (1-0), per la qual cosa les de Mats Zilken intentaran fer-ho valer per certificar el pas a la gran final, malgrat que ho hauran de fer amb la baixa de quatre jugadores.

Edu Amat: “L’equip no sortirà pensant en el resultat de Caldes” El tècnic del Finques Prats Llista, Edu Amat, reconeix que la derrota soferta fa una setmana a Caldes (5-0) “ens va fer mal perquè no reflectia la competitivitat que va demostrar l’equip sobre la pista, però és el que hi ha. Hem analitzat els errors i el partit es va decidir per petits detalls, ells van estar més encertats davant de porteria i nosaltres no vam tenir el dia”, i va assegurar que avui, en el partit decisiu, l’equip no sortirà pensant en el resultat de Caldes. “Pel cap només ens passa treballar per guanyar perquè aquesta classificació europea ens fa molta il·lusió. Tornar a ser a Europa per vuitè any consecutiu seria una demostració que el club s’està consolidant a l’elit, que està fent bé les coses any rere any. Si no ho aconseguim serà un cop dur, està clar, però no podem pensar en això ara.” Pel que fa al partit d’aquesta tarda, el cinquè de la temporada entre ambdós, va comentar que “m’espero un guió similar als altres, amb els dos equips anant a guanyar des del primer minut, buscant la porteria sense pensar”.

Rodero: “Anem al Palau sense pensar que tenim una segona opció” Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, no vol pensar en l’avantatge amb què afronta el seu equip el partit d’avui. “No volem pensar que estem 1-0, sinó que anem amb ganes de guanyar i sense pensar que tenim una segona opció si perdem”, va afirmar el tècnic del Pla d’Urgell, que no creu que la pressió influeixi en el seu rival. “De vegades pot jugar a favor o en contra, per això hem de centrar-nos en com estem nosaltres, perquè elles sortiran molt fortes, i a partir d’aquí fer l’hoquei que sabem i aprofitar les oportunitats que tinguem”, va afegir.Rodero també va restar importància al fet d’haver guanyat els dos últims partits davant del Palau. “Els dos es van decidir per petits detalls, per això serà molt important sortir molt concentrades a la pista i aguantar els primers minuts, en els quals segurament ens collaran. No defensarem, farem el nostre partit i intentarem guanyar per aconseguir l’objectiu, que és estar a la final, i convençudes que ho podem fer, malgrat que no serà gaire fàcil”, va apuntar.