Hezonja i Juan Núñez, molt a prop de fitxar pel Barça

Mario Hezonja podria tornar al Barça la pròxima temporada, la qual cosa suposaria una de les bombes del mercat. El jugador croat acaba contracte amb el Reial Madrid el pròxim 30 de juny i, malgrat l’interès blanc per renovar-lo, no seguirà i RAC1 va apuntar ahir que ja tindria un acord amb el club blaugrana.

Hezonja no seria l’únic amb passat blanc que recalaria al Palau. Segons Mundo Deportivo, el Barça tindria des de fa mesos un acord amb el base Juan Núñez, antiga perla del planter madridista que ha jugat les dos últimes campanyes al Ratiopharm Ulm alemany.

Pel que fa a les baixes, és segura la marxa de Paulí i les probables de Kalinic i Jokubaitis, mentre que Ricky Rubio està en l’aire. És més que possible que Roger Grimau tampoc no continuï i diversos mitjans apunten com a substituts a Xavi Pascual, Jaka Lakovic o Sergio Scariolo.D’altra banda, l’Unicaja va forçar ahir el cinquè partit de la semifinal al guanyar el segon duel a Múrcia (79-88) i recupera així el factor pista.