El Lleida canvia la gespa

El Lleida canviarà aquest estiu la gespa del Camp d’Esports per una que resistirà millor els rigors de la climatologia durant la temporada i que, per tant, permetrà usar-la més per part de l’equip. Els treballs està previst que comencin a finals de la propera setmana, segons fonts consultades del club, amb l’aixecament de l’actual gespa per continuació procedir al resembrat. La renovació de l’herba anirà a càrrec de l’empresa Royalverd, que és la que va col·locar l’actual i s’ocupa del manteniment, amb un cost d’uns 40.000 euros que assumirà el club.

La nova gespa que es col·locarà al Camp d’Esports es denomina Bermuda Tahoma 31 i és híbrida, similar a la d’estadis com el Camp Nou, San Mamés o Montilivi, és a dir, 97% natural i 3% artificial. És una superfície d’alta tecnologia que pot fer front a una resistència de joc que triplica la de l’herba natural, per la qual cosa podrà ser utilitzada amb més freqüència pel primer equip per entrenar-s’hi sense que se’n ressenti. A més, un camp de gespa híbrida també aguanta molt millor una climatologia adversa com la de la capital del Segrià, ja que destaca per la resistència al fred i a la sequera. A dia d’avui existeixen experts que asseguren que el seu estalvi d’aigua respecte a altres varietats pot assolir fins a un 70% en el reg una vegada es troba establerta en el terreny, cosa que representa un altre avantatge molt a tenir en compte.La nova gespa ja podrà ser utilitzada des del primer partit de Lliga, però no així durant la pretemporada perquè s’assenti després del resembrat. No obstant, segons van apuntar fonts del club, s’estarà pendent de com evolucioni.De cara a la temporada 2025-26, el Lleida té previst canviar també la gespa de l’Annex i el seu sistema de reg.Val a recordar que Royalverd va tornar a fer-se càrrec del manteniment de la gespa a començaments d’aquesta temporada a requeriment del Lleida per un preu mensual que no va ser revelat. Royalverd va deixar d’atendre el manteniment del Camp d’Esports perquè se li devien 677.443 euros, dels quals 445.093 responien a les obres d’instal·lació, una quantitat que havia d’abonar la Paeria però que estava bloquejada arran del deute que va contreure el club amb Hisenda i la Seguretat Social abans de l’arribada de Luis Pereira.