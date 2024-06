detail.info.publicated Segre Video de Xavi Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tant bon punt s'ha acabat el partit, els jugadors del Força Lleida s'han abraçat per celebrar la classificació per a la final de demà, en què es jugaran una plaça a l'ACB contra l'Estudiantes. Però no s'han oblidat de l'afició que els ha donat suport abans i durant tot el partit i s'han atansat a les grades a celebrar la victòria.