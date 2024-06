El Força Lleida, a la final!!!

El Força Lleida es planta a la final de la Final Four per pujar l'ACB després de superar a San Pablo Burgos en un partit emocionantíssim amb una final molt igualat que el conjunt lleidatà ha sabut lligar gràcies a una recuperació de Rafa Villar que ha col·locat una distància de 3 punts que s'ha mantingut fins al final

El partit ha començat amb molta igualtat i poc risc a l'hora d'arriscar en els atacs. Així, el conjunt lleidatà s'ha posat 5-6 a favor, però ha encaixat un parcial de 7-0 fins al 12-6 que s'ha ampliat a un 15-8. Per això, el Força Lleida ha hagut d'anar a remolc durant tot el primer quart però ha aconseguit retallar distàncies fins a un desavantatge mínim de dos punts al final de quart (20-18) gràcies als 8 punts gairebé consecutius de Jaume Lobo.

El conjunto burgalès ha mantingut el seu gran encert exterior al segon quart i ha ampliat la seva renda al marcador fins a un màxim de 33-24. Tot i això, el Força Lleida ha tornat a millorar la defensa en els últims minuts abans del descans i, liderat per un Jaume Lobo que ha acabat el primer temps amb 14 punts, ha tornat a reduir la diferència fins als mateixos dos punts de diferència amb què s'ha acabat el primer quart (37-35).

L'inici de la segona part no ha estat bona, però els de Gerard Encuentra han reaccionat i, amb un parcial de 6-10, s'han posat per davant per primera vegada des de l'inici del partit amb el 43-45. Des de llavors, el partit ha entrat en un tram d'alternances en el marcador fins arribar amb empata a 60 als últims deu minuts.

L'últim quart ha mantingut la mateixa tònica, amb molta igualtat, tot i que el tècnic lleidatà, Gerard Encuentra, ha rebut la segona tècnica i ha estat expulsat a falta de 8 minuts. Un triple de Corbalán a cinc minuts del final ha posat al Burgos quatre punts per sobre i ha obligat a un temps mort lleidatà (70-66).

Tot i això, el conjunt lleidatà ha tornat a reaccionar i, amb un dos més un de Matulionis s'ha col·locat per davant (70-71) i ha donat peu a un tram final emocionantíssim, amb intercanvis en el marcador fins arribar a l'últim minut de partit, on en Lleida hi ha entrat per davant (77-78) i una recuperació de Rafa Villar ha permès una cistella ràpida per posar-se amb un 77-80 que s'ha mantingut fins al final.