L’ICG Força Lleida pren contacte amb la pista del Madrid Arena

La plantilla de l’ICG Força Lleida ha trepitjat aquest migdia per primera vegada la pista del Madrid Arena, on d’aquí a unes hores, a les 20.30, afrontarà el partit de semifinals de la Final Four d’ascens a la Lliga ACB davant del San Pablo Burgos. L’equip de Gerard Encuentra ha fet l’habitual sessió de llançament per prendre contacte amb la pista i els cèrcols. La sessió, d’una hora de durada, ha començat passada la una del migdia, ja que al ser el visitant de la segona semifinal ha estat l’últim en exercitar-se al Madrid Arena.

Després de menjar i de la migdiada, els jugadors estan convocats a les sis de la tarda al mateix hotel de concentració per a una última sessió de vídeo, on Gerard Encuentra donarà els últims detalls del partit abans de dirigir-se, cap a les 18.30, cap al pavelló.

L’ICG Força Lleida està concentrat en un luxós hotel situat a les Cuatro Torres Business Area de Madrid, al Paseo de la Castellana, de 235 metres d’altura, on comparteix estada amb els dos equips de Burgos, el San Pablo i el Tizona. Les tres plantilles van coincidir ahir en el sopar i, malgrat la rivalitat que hi ha a la pista, el bon rotllo va prevaler entre tots els jugadors.