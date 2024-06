Comença el desembarcament de l’afició del Força Lleida a Madrid

La majoria d’aficionats del Força Lleida que avui estaran a les grades del Madrid Sorra donant el seu suport a l’equip de Gerard Encuentra en la semifinal contra el San Pablo Burgos (20.30) han començat a primera hora del matí el seu desembarcament a la capital madrilenya.

Els poc més de 150 seguidors que viatgen en els tres autocars contractats pel club han partit cap a les 8 del matí des de davant del pavelló Barris Nord, mentre que el gruix d’aficionats ho fan pel seu compte, amb cotxe o amb tren, i alguns ja van viatjar divendres per aprofitar un cap de setmana de turisme.

Els seguidors lleidatans estan citats a les 15.30 hores davant l’estàtua de Felip III a l’emblemàtica Plaza Mayor de Madrid, des d’on començarà el trasllat cap al coliseu madrileny, on la penya Nucli Burdeos es concentrarà cap a les 16.45h per començar a preparar la festa a la Fan Zone habilitada als voltants del pavelló i que culminarà, abans d’entrar al recinte per seguir el partit, amb la rebuda que dispensaran a la plantilla, que arribarà cap a les set de la tarda.